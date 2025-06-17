為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雙北教局導入安大略省高中文憑 50多校鼓勵學生參加／民眾踢爆布萊斯線上學院 英、澳名校恐不承認

    加拿大卓越國際學院與雙北教育局和多所學校簽署備忘錄（MOU），導入安大略省高中文憑（OSSD），民眾踢爆其中恐有騙局。（資料照）

    加拿大卓越國際學院與雙北教育局和多所學校簽署備忘錄（MOU），導入安大略省高中文憑（OSSD），民眾踢爆其中恐有騙局。（資料照）

    2025/06/17 05:30

    〔記者陳奕劭、何玉華、林曉雲／綜合報導〕台北市及新北市教育局推台加雙聯學制，導入加拿大安大略省高中文憑（OSSD），學子完成學分後可申請各國名校。卻被民眾踢爆，其中，布萊斯線上學院學位未得到香港大學、愛丁堡大學、澳洲國立大學、雪梨大學等名校承認，呼籲家長注意。

    民眾向本報投訴，加拿大Blyth Academy Online（布萊斯線上學院）因其僅修六門課，線上學位並不獲許多名校承認，但大打廣告提出可授予OSSD，台灣已有五十餘所學校，公開鼓勵學生透過此管道留學。

    在加拿大唸實體OSSD可獲認可

    投訴者說，OSSD在香港、中國早已聲名狼藉，在中國傳聞只要台幣十多萬即可購買OSSD；不過在加拿大唸實體OSSD還是能獲得認可。

    雙北：與OIA有合作關係

    新北市教育局回應，市府僅與官方立案的「加拿大卓越國際學院」（OIA）簽署合作備忘錄，OIA課程採線上結合線下輔導，學生要完成卅門學分並達到相關要求才會取得OSSD。北市也與OIA有合作關係，北市教育局表示，OIA為當地實體學校，且在加拿大合法立案。

    教育部國教署組長黃瀞儀表示，經駐加拿大代表處教育組協助查察指出，Blyth Academy Online為安大略省教育廳註冊之私立學校，得授予OSSD。但教育部仍將請地方政府及學校審慎評估合作對象，並透過各種管道揭露合作學校資訊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播