雙北教局導入安大略省高中文憑 50多校鼓勵學生參加／民眾踢爆布萊斯線上學院 英、澳名校恐不承認

加拿大卓越國際學院與雙北教育局和多所學校簽署備忘錄（MOU），導入安大略省高中文憑（OSSD），民眾踢爆其中恐有騙局。（資料照）

2025/06/17 05:30

〔記者陳奕劭、何玉華、林曉雲／綜合報導〕台北市及新北市教育局推台加雙聯學制，導入加拿大安大略省高中文憑（OSSD），學子完成學分後可申請各國名校。卻被民眾踢爆，其中，布萊斯線上學院學位未得到香港大學、愛丁堡大學、澳洲國立大學、雪梨大學等名校承認，呼籲家長注意。

民眾向本報投訴，加拿大Blyth Academy Online（布萊斯線上學院）因其僅修六門課，線上學位並不獲許多名校承認，但大打廣告提出可授予OSSD，台灣已有五十餘所學校，公開鼓勵學生透過此管道留學。

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在加拿大唸實體OSSD可獲認可

投訴者說，OSSD在香港、中國早已聲名狼藉，在中國傳聞只要台幣十多萬即可購買OSSD；不過在加拿大唸實體OSSD還是能獲得認可。

雙北：與OIA有合作關係

新北市教育局回應，市府僅與官方立案的「加拿大卓越國際學院」（OIA）簽署合作備忘錄，OIA課程採線上結合線下輔導，學生要完成卅門學分並達到相關要求才會取得OSSD。北市也與OIA有合作關係，北市教育局表示，OIA為當地實體學校，且在加拿大合法立案。

教育部國教署組長黃瀞儀表示，經駐加拿大代表處教育組協助查察指出，Blyth Academy Online為安大略省教育廳註冊之私立學校，得授予OSSD。但教育部仍將請地方政府及學校審慎評估合作對象，並透過各種管道揭露合作學校資訊。

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