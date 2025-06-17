台中修正自治條例 殯儀館500公尺內商業區可設靈堂／議員質疑牴觸中央母法、引發民怨 民政局：送內政部判斷

台中市議會三讀通過「台中市殯葬管理自治條例」修正案，將過去單獨設禮廳及靈堂只能在殯葬專用區規定，增列「五百公尺範圍內商業區」。（台中市府提供）

2025/06/17 05:30

〔記者蘇金鳳、林哲遠／台中報導〕中市議會昨天三讀通過「台中市殯葬管理自治條例」第六條修正案，將過去單獨設禮廳及靈堂只能在殯葬專用區規定，增訂「離殯葬專區五百公尺範圍內商業區，且不得小於一千平方公尺」，成為六都唯一，多位市議員認為通過將引發民怨，更牴觸中央母法「殯葬管理條例」第九條；台中市民政局長吳世瑋表示，將送至內政部判斷；對此，內政部宗教及禮制司回應表示，尊重該市議會權責，俟市府將該修正自治條例送內政部備查，將就其適法性予以審酌。

內政部：授權地方因地制宜

內政部宗教及禮制司並表示，按「殯葬管理條例」第九條第二項規定，單獨設置、擴充禮廳及靈堂，應與學校、醫院、幼兒園距離不得少於兩百公尺，但其他法律或自治條例另有規定者，從其規定，其立法意旨是考量地方都市發展情況各異，授權地方政府得因地制宜，以自治條例另訂距離規定。吳世瑋仍表示，修正案已三讀將請內政部判斷。

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衝擊崇德殯儀館附近民眾生活

市議會昨天進行由議員陳政顯所提「台中市殯葬管理自治條例」第六條修正案的三讀會，此修正案在十三日二讀時便引發贊成及反對者論戰，反對者表示，中市並無合法私有禮廳禮堂，一旦通過萬一有人檢舉，這些業者該如何？支持者則表示，讓合法業者有合法場地經營，更讓法律一致化。

議員陳俞融表示，此案通過將衝擊北區崇德殯儀館附近民眾生活，也牴觸母法「殯葬管理條例」第九條，就算議會通過，送到中央也無效，連市長盧秀燕也表示希望維持法規現狀，她呼籲議會要慎重。

議員：明年會期提案修正

議員劉士州表示，此法有牴觸中央之嫌，一旦三讀通過，還是要送中央備查、認定，要求市府要尊重內政部備查結果。

議員楊大鋐則表示，此法攸關四百多間殯葬業者生計，五都並無通過相同的法律，地方訂自治條例，關係到民生、民眾權益要審慎討論，他會在明年的會期提案修正。

提案人議員陳政顯則表示，都市計畫法就有明文規定，商業區可設禮廳禮堂，但是「台中市殯葬管理自治條例」第六條卻未明定，讓民眾無所依循，提修正案是讓兩法一致，同時擔心商業區範圍太大，因此限縮在五百公尺內，讓市府好管理。

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