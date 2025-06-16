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    首頁　>　生活

    堤頂大道施工 17日起夜間封閉

    2025/06/16 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府新建工程處辦理堤頂大道一段（新湖二路至港墘路）路面更新作業，利用夜間施工，日前有民眾不知施工資訊，行經才知施工封路，被迫上高速公路一路往南；新工處表示，已經增加標示改善，另自本月十七日至廿八日夜間十時至翌日六時擴大施工範圍，將進行三階段封路施工，請務必留意改道訊息。

    新工處工務科科長蕭志龍說，堤頂大道一段為內湖、中山、士林等地區往返東區的市區快速道路，由於部分路面老化、龜裂、破損嚴重，為確保用路人通行時能更舒適，經檢討後列入今年度計畫辦理更新改善。考量堤頂大道白天車流量，規劃在夜間交通離峰時段分段辦理施工，採單向車道全面封閉，用路人須配合改道行駛。

    新工處工務科東區工務所主任王志順表示，辦理堤頂大道一段（新湖二路至港墘路）路面更新作業，面積約四萬七六七三平方公尺，自六月十七日至廿八日夜間十時至翌日六時封閉進行施工，交管措施分三階段：第一階段北向車道於十七日至廿二日，封閉環東大道下堤頂匝道，車輛提前改下舊宗路匝道；第二階段南向車道於廿三日至廿七日，封閉堤頂大道一段往南車道，車輛請改道瑞光路、舊宗路；第三階段北向慢車道：廿八日往北慢車道施工封閉，車輛請改道民善街、新湖一路、舊宗路。

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