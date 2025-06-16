北市社宅冷氣以租代買 比市價貴近4萬

台北市都市發展局在經貿、興隆A區、樟新水岸及六張犁1、2區共4處社宅試辦以租代買冷氣，圖為日前興隆A區社宅看屋日，現場提供民眾諮詢服務。（台北市住都中心提供）

2025/06/16 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕一般出租屋房東都會附設冷氣出租，但北市府興建的一．四萬餘戶社會住宅，僅四十五戶有冷氣，引起質疑；台北市都市發展局針對近期將入住的社宅試辦「以租代買」，市議員詹為元卻發現換算後比市價還貴四萬，名為創新的政策，卻讓民眾多繳冤枉錢，呼籲市府回歸照顧住戶的初衷，而不是在合約上玩弄租與買的文字遊戲。都發局表示，讓住戶以月繳分擔費用，可減輕一次性購買的經濟壓力。

都發局：月繳分擔 減輕一次性購買壓力

詹為元指出，試辦方案以月租收取冷氣費，租約期滿後，冷氣歸承租方所有，也就是住戶是分期購買，只是冠上「租」的名義；以租期六年、一房型計算，月繳一四八○元，六年共十．六五萬元，加上單次施工費一萬七○五○元，住戶等於花十二．三六萬元買冷氣，在網路上搜尋同一台冷氣含安裝價約落在八．四萬，市府的方案貴三．九五萬元。儘管市府的方案包含六次保養清潔，但加上清潔費仍高於市價。

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詹為元質疑，方案是在幫住戶還是在增加他們的經濟壓力，根本不符合照顧弱勢的本意，號稱創新卻讓民眾多繳冤枉錢，呼籲市府立即檢討，回歸照顧住戶的初衷。

都發局說，「以租代買」提供有需求的住戶以月繳分擔費用，租期屆滿後取得所有權，可減輕一次性購買所造成的經濟壓力。方案內容也提供租賃期的定期保養、故障維修與提前解約時的設備回收等服務；將請住都中心蒐集住戶回饋進行滾動式檢討，確保冷氣方案符合實質效益、品質穩定與合理的負擔。

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