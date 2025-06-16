北市標線型人行道轉實體 目前僅6％

文山區景中街400公尺的路程，人潮眾多，前往市場的斑馬線無號誌，人行道也不夠寬，民眾須走在馬路上與車輛併行。（市議員趙怡翔提供）

2025/06/16 05:30

只施作250公尺 蔣萬安允本會期至少完成4公里

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市推動標線型人行道轉為實體人行道政策進度緩慢，市長蔣萬安曾允諾本會期至少完成四公里，但截至目前僅達成六％。議員趙怡翔以文山區景中街為例，指出該路段人潮密集，拓寬人行道原已定案，卻在會勘後突然喊停，質疑過程黑箱；市府表示，雖與鄰近學校路段取得共識，但因里長有疑慮，仍須重新討論規劃。

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多項人行道改善 地方無共識受阻

交工處說明，今年原規劃施作的實體人行道長度約為五五八八公尺，但扣除新工處尚未確定及現階段面臨困難的路段後，剩餘可施作長度僅約二三三八公尺，但截止目前已完成的僅二百五十公尺，其中多項人行道改善提案因地方未具共識而難以推動，理由包括影響住戶車道出入、周邊有視障者經常通行，以及需保留宮廟出入口等。

趙怡翔指出，文山區景中街四百公尺的路程，既涵蓋醫院、傳統市場、學校等設施，人潮眾多，但前往市場的斑馬線不僅未見號誌，人行道也不夠寬，導致民眾需走在馬路上與車輛併行；反觀前後一年半十九次公聽會，上月第廿次公聽會卻以「因當地民意尚未整合完成」為由決議先維持現況。

景中街人行道拓寬 部分暑假動工

新工處長林昆虎表示並非全面暫緩，會勘後因里長對規劃內容提出疑慮，施工範圍因涉及景美國中，為避免影響學生上下學通行動線，已優先針對取得共識的路段規劃於暑假動工，其他區段將持續與交工處研議改善方案。

新工處表示，今年仍以施作四公里為目標，但人行道實體化需考量建物高程、排除管障新設排水設施、停車格位配套措施，以及行車動線等問題，需取得當地共識後施作，耗時較久；交工處補充，今年度分階段已提供新工處五五八八公尺評估施作實體人行道可行性。

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