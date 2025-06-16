為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    已讓座還被唸「教育失敗」 學生落淚

    一位紅衣婦人與媽媽上車，紅衣婦人見坐在博愛座的男國中生未起身讓座，她提醒該讓座，學生讓座後紅衣婦人仍念不停，把學生給逼哭，男學生伸手拭淚。（翻攝自基隆人大小事）

    一位紅衣婦人與媽媽上車，紅衣婦人見坐在博愛座的男國中生未起身讓座，她提醒該讓座，學生讓座後紅衣婦人仍念不停，把學生給逼哭，男學生伸手拭淚。（翻攝自基隆人大小事）

    2025/06/16 05:30

    〔記者俞肇福／新北報導〕一名就讀國中七年級的學生十三日放學後，搭乘基隆客運返家途中坐在博愛座，一名婦人要求學生讓座給自己的年邁母親，學生禮讓後，婦人開始數落「書唸到哪裡」，還用手機拍照，讓男學生備感委屈，哭訴「我都讓座了，你還一直講」，過程被上傳社群平台，引發熱議。

    影片中顯示，婦人在學生讓座後說「現在教育失敗，你們學生現在書唸到哪裡去了，這是教育問題」，隨後拿出手機對男學生拍照，學生伸手制止，婦人反嗆「我就是要讓你知道，若是你阿嬤這樣子（指搭客運），你會怎麼樣」。

    男學生備感委屈直掉淚，一旁女乘客也看不下去，她說，「學生都讓座了，你還一直講，讓男學生很受傷」。被數落的男學生也回應，「妳很過分，我都已經讓了，妳還在那邊講」。

    婦人表示，山路晃來晃去，「今天如果是你的媽媽坐公車，萬一跌倒該怎麼辦」？眼見爭議未歇，客運駕駛把車停路邊，勸導兩方不要再講，才結束讓座風波。

    學生就讀的學校校長指出，已請老師關心學生並給予鼓勵，學生今天到校上課，會加強開導。學校教導學生，博愛座應優先提供給有需要的乘客，但沒有強制規定必須讓座，如果公車當時客滿、車內擁擠可以先坐著，等適當時機再讓座。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播