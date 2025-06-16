已讓座還被唸「教育失敗」 學生落淚

一位紅衣婦人與媽媽上車，紅衣婦人見坐在博愛座的男國中生未起身讓座，她提醒該讓座，學生讓座後紅衣婦人仍念不停，把學生給逼哭，男學生伸手拭淚。（翻攝自基隆人大小事）

2025/06/16 05:30

〔記者俞肇福／新北報導〕一名就讀國中七年級的學生十三日放學後，搭乘基隆客運返家途中坐在博愛座，一名婦人要求學生讓座給自己的年邁母親，學生禮讓後，婦人開始數落「書唸到哪裡」，還用手機拍照，讓男學生備感委屈，哭訴「我都讓座了，你還一直講」，過程被上傳社群平台，引發熱議。

影片中顯示，婦人在學生讓座後說「現在教育失敗，你們學生現在書唸到哪裡去了，這是教育問題」，隨後拿出手機對男學生拍照，學生伸手制止，婦人反嗆「我就是要讓你知道，若是你阿嬤這樣子（指搭客運），你會怎麼樣」。

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男學生備感委屈直掉淚，一旁女乘客也看不下去，她說，「學生都讓座了，你還一直講，讓男學生很受傷」。被數落的男學生也回應，「妳很過分，我都已經讓了，妳還在那邊講」。

婦人表示，山路晃來晃去，「今天如果是你的媽媽坐公車，萬一跌倒該怎麼辦」？眼見爭議未歇，客運駕駛把車停路邊，勸導兩方不要再講，才結束讓座風波。

學生就讀的學校校長指出，已請老師關心學生並給予鼓勵，學生今天到校上課，會加強開導。學校教導學生，博愛座應優先提供給有需要的乘客，但沒有強制規定必須讓座，如果公車當時客滿、車內擁擠可以先坐著，等適當時機再讓座。

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