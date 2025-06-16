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    首頁　>　生活

    （新北）青農圓夢 坪林農創所「有種茶」開幕

    新北市長侯友宜（中）參與農創所「有種茶 UChung」開幕，並體驗製作特色調飲。（記者陳奕劭攝）

    新北市長侯友宜（中）參與農創所「有種茶 UChung」開幕，並體驗製作特色調飲。（記者陳奕劭攝）

    2025/06/16 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市坪林區農業創生場所「有種茶 UChung」昨天開幕，做為展售嚴選茶產品、舉辦食農教育的基地，即日起至七月卅一日前推出優惠活動。「新北好茶春萃展售會」將於六月廿一、廿二日在坪林茶業博物館旁廣場登場，集結六十攤特色茶食，打卡送茶葉蛋或茶粿。

    春茶展售 週末茶博館旁登場

    農業局長諶錫輝表示，市府輔導「有限責任新北市有種茶產業運銷合作社」設立農創所「有種茶 UChung」，做為販售嚴選茶產品、定期舉辦茶席和食農教育的基地，每週末邀請青農擔任一日店長，協助遊客深入體驗茶文化。即日起至七月卅一日推出無酒精飲品加購甜點折二十元、茶調酒組合特價等優惠，拍照打卡標記「有種茶」送一份茶青精選茶包。

    新北市長侯友宜指出，農創所是整合在地資源、展售特色農產品、辦理農村文化小旅行與培育專業人才的重要據點，市府將持續協助在地團隊成立農創所，吸引年輕人才回流，加速推動地方創生。另外，坪林有「百萬冠軍茶故鄉」的美譽，日前舉辦包種茶評鑑賽事，侯友宜頒發特等獎匾額給六十一歲茶農方均銓。

    有種茶產業運銷合作社理事主席詹承得說，這間店是年輕茶農們的夢想，希望讓更多人了解坪林茶的魅力，吸引年輕茶農返鄉發展，訴說屬於青農的茶人精神。

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