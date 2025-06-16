新北議員促設「共用臨停區」 市府︰再評估

部分汽車停車格改劃成大型重型機車專用停車格。圖為新北市議會旁重機專用格。（記者黃子暘攝）

2025/06/16 05:30

北市、桃園實施 供計程車、貨車、復康巴士使用 交通局強調將追蹤成效

〔記者黃子暘／新北報導〕都市停車格一位難求，台北市、桃園市推出「共用臨停區」，提供計程車、貨車、復康巴士等車種臨停。新北市議員陳啟能表示，新北市車輛登記總數遠高於台北、桃園，卻沒有類似臨停區供職業駕駛人使用，盼市府跟進。交通局長鍾鳴時回應，新北貨車專用格位實施智慧化管理，並增繪道路兩側可供臨時停車的黃線，將追蹤北、桃二市政策成效再評估。

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貨車格智慧化管理 提高周轉率

陳啟能指出，新北市汽車登記數約一一○萬輛，相較台北市約八十三萬輛、桃園市約八十九萬輛更多，新北卻未劃設共用臨停區，部分路段如三重區正義北路劃滿紅線，職業駕駛人難以臨停上下客或是裝卸貨，復康巴士載送身心障礙乘客上下車也找不到停車處，呼籲市府跟進設置共用臨停區，以便職業駕駛人合法使用。

增劃黃線 方便臨停接駁及卸貨

鍾鳴時說明，台北市實施共用臨停區政策初期有雜音，新北市目前增加劃設黃線提供臨停，另貨車專用裝卸貨的路邊停車格實施智慧化管理，利用車牌偵測功能，推動無紙化收費，搭配累進費率計費，提高周轉率；此外，道路寬度有限，在道路條件允許、不影響交通的情況下，願意增繪黃線，將追蹤了解北、桃二市的政策成效再評估是否跟進。

交通局補充，新北市有五六○八處共二八四．九五公里的黃線路段、五二六格貨車專用停車格，可供臨停接駁及卸貨使用，其中在一○九處路段的二五四格裝卸貨停車格導入智慧化管理，實施以來周轉率提升一．二倍，有八成以上的車輛可在四十分鐘內離開。

機車、重機共用車格？ 再觀察

此外，新北市大型重型機車（簡稱重機）登記數已達五萬七○九六輛，市議員金瑞龍說，台北市部分路段試辦機車、重機共用車格，並以藍色框線標示，盼新北跟進試辦。

鍾鳴時指出，新北針對重機停車率較高路段，釋放部分停車格改繪重機專用車格，一格汽車格可改劃三格重機專用格，目前已有十三處路段近四十格，若專用格位已滿，可使用一般汽車格；台北市五月十五日起試辦機車、重機共用車格，市府將觀察政策成效，並比較各縣市做法，依照車輛比例規劃重機停車政策。

新北市貨車專用卸貨格位採智慧化管理。圖為捷運江子翠站附近貨車專用卸貨格。（記者黃子暘攝）

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