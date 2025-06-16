（花蓮）與天祥有約 3場活動邀返太魯閣

太魯閣國家公園以「Sapah Ayug」-太魯閣族語「峽谷的家」為題，策劃今年度三場與天祥有約系列活動。（太管處提供）

2025/06/16 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕太魯閣國家公園從去年○四○三地震後受創嚴重，目前進行重建工程，太魯閣國家公園管理處表示，將以「Sapah Ayug」—太魯閣族語「峽谷的家」為題，策劃今年三場與天祥有約系列活動，包含七月十八日「峽谷地質教室」、八月廿三日「蝠到福到太魯閣─講座、甜點與冰淇淋擺攤及夜觀」及廿四日「中橫漢寶德建築巡禮」，每場活動皆免費，即日起到官網報名。

7/18 專家導覽峽谷地質

太管處指出，美麗的太魯閣峽谷不僅是旅人短暫的家，更是太魯閣族人、其他族群居民及野生動植物永遠的家。地震後至今屆滿一年，雖然當時造成太魯閣峽谷嚴重受創，多數步道已在修復中，希望藉由三場具知識性的主題活動，呼應「重返、記憶、對話」，讓更多人以不同角度重新認識太魯閣與天祥。

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太管處說明，「峽谷地質教室」邀請台灣知名地質學家劉瑩三主講，專車帶領民眾到太魯閣峽谷認識地質構造與板塊運動，並解說震後地景變化，讓民眾理解自然的演變與韌性。

8/23 蝙蝠講座夜觀生態

此外，「蝠到福到太魯閣」邀請台灣師範大學老師黃俊嘉及黃金蝙蝠生態館館長張恒嘉，在遊客中心辦理講座、蝙蝠生態展示、調查工具與蝙蝠屋介紹，活動設置冰淇淋與甜點攤位，讓炎夏午後的學習別有一番滋味。

8/24 中橫漢寶德建築巡禮

「中橫漢寶德建築巡禮」原為去年活動，因地震停辦，本次重啟由建築系青年講師吳德祐領軍，導覽台灣建築學者漢寶德在中橫地區設計的洛韶山莊與天祥青年活動中心，介紹建築理念、美學精神與環境對話，重現太魯閣國家公園建築發展的文化厚度，另有機會品嘗在地社區提供的餐食。

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