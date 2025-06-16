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    雙心石滬修復 吉貝師傅16年不停歇

    吉貝修滬師傅16年來，年年與雙心石滬有約。 （七美報報提供）

    吉貝修滬師傅16年來，年年與雙心石滬有約。 （七美報報提供）

    2025/06/16 05:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖石滬的故鄉是北海吉貝，也是修復石滬師傅人才庫，每年前往澎湖各地修復石滬，今年是吉貝師傅們與雙心有約的第十六年，雙心石滬不僅是先民的智慧，更是南海七美島愛情浪漫的象徵，成為重要的觀光地標，每年都吸引不少觀光客慕名而來。

    剛剛完成廿三天澎南山水里三連滬修滬工作，吉貝修復石滬團隊就馬不停蹄，由謝銘受老師傅領隊的工班前進七美，直奔雙心石滬修滬而來！這也是澎湖縣政府文化局自十六年前開始，每年編列預算為澎湖縣文化資產雙心石滬進行修滬。

    雖然今年雙心石滬受損情況較少，但天氣實在熱，熱到汗如雨下，熱到大家都想往海裡跳。自農曆十五開始，接連幾天，每天下午大退潮時工作，最後幾天早上工作，最後一天，早上巡滬後，回去洗個澡，就搭船回馬公，再回吉貝。雙心石滬因這些修滬師傅而閃耀，並延續觀光資源，讓七美成為南海耀眼觀光勝地。

    吉貝修滬石滬團隊包括領隊謝銘受、國寶級修滬老師傅謝志宏（謝銘受老師傅長子，在台灣工作，為雙心修滬特別請假）、陳隆源 （學弟，三代仔ㄟ，修滬團隊今年最新的成員）、陳明吉（老師傅領軍）、謝永成（阿狗兄）、陳順發（發哥）、陳明德（老師傅領軍）、楊煌彪（中生代師傅）、陳福麟（中生代成員）、 陳長龍（廿六歲最年輕）、王仔（澎湖縣政府文化局、跟著吉貝團隊紀錄的小夥伴）。

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