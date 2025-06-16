枋寮漁港海域7學生落海 1失聯

一名學生被救起。（消防局提供）

2025/06/16 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕昨日下午三時四十分昨有，屏東枋寮漁港燈塔附近海域發生溺水意外，七名國高中生不慎落海。消防局迅速出動枋寮、佳冬、春日、林邊分隊及第三大隊，共棲七車十五人兩艇，由海巡署及屏東消防第三大隊帶隊救援，現場一名學生自行上岸，五人由海巡船艇救起，一人至今仍下落不明。海巡署表示，因晚上搜索不易，明早六點再繼續搜救。

昨日下午近四時，五名落海者陸續由海巡艇接回岸邊。春日救護車載送一名十六歲吃水太多的腹脹男學生、佳冬救護車載送另名十六歲男學生，均送枋寮醫院治療，無生命危險。而三艘海巡艇持續搜尋失聯者；該失蹤學生特徵為裸身上半身，沒有穿救生衣、著黑色短褲，約身高一百七十五公分。

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據了解，七名國高中生，年紀都約十五、十六歲，五人住枋寮鄉、兩人住春日鄉，下午相約到漁港附近游泳，因當地海域暗流強，風浪大，搜救困難。昨天傍晚五時許也加派空偵機自小港機場起飛增援，相關搜救行動由第八巡防區指揮調度連夜全力搜救，盼早日找到失聯者。

海巡署第八巡防區呼籲，近日屏東地區天氣不佳，導致海象變化多端，風浪較不穩定，民眾如欲從事水域遊憩活動或出海作業應審慎評估天候、海象及活動範圍之安全性。

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