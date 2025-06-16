墾丁SONG連3天熱唱 4萬人次朝聖

「墾丁SONG」音樂祭在墾丁大灣休憩區登場，吸引逾四萬人次朝聖。 （記者蔡宗憲攝）

2025/06/16 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「墾丁SONG」音樂祭上周末在墾丁大灣休憩區盛大登場，星空下、海浪邊，音樂與熱情交織，吸引超過四萬人次朝聖，為低迷的國旅市場點燃希望。屏東縣政府交通旅遊處精心策劃，邀請玖壹壹、TRASH、FEniX、Suming舒米恩等超人氣歌手，聯手抒情搖滾、嘻哈與原住民文化樂手，打造南台灣最具魅力的音樂盛宴。雖首日遇豪雨來襲，但樂迷熱情不減，連三天活動成功帶動墾丁旅宿與餐飲商機，為暑假旅遊拉開紅盤。

可望迎來暑假旅遊高峰

在地居民與業者對「墾丁SONG」帶來的商機滿意，墾丁大街管委會主委曾春惠表示，活動期間住房率與餐飲消費明顯回升，較平日成長近三成，「暑假前有這波熱潮，給業者很大信心。」居民李小姐則認為，音樂祭結合在地文化與永續理念，吸引年輕客群，盼未來多辦類似活動，帶動恆春長期發展。業者分析，暑假將至，配合縣府旅遊推廣，墾丁有望迎來一波旅遊高峰。

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恆春建城150年 住宿抽汽車

活動亮點除音樂演出，還有「OH野市集」，集結在地職人手作、設計選品與美食，市集推廣永續，提供免費環保餐具租借，實踐綠色生活。適逢恆春建城一五○年，縣府推出「恆春旅遊購GO節」，鼓勵入住合作旅宿，參與汽車大獎抽獎，刺激觀光消費，並提醒民眾選擇合法旅宿，確保住宿安全。

繼「台灣祭」創二十六萬人次佳績後，「墾丁SONG」延續音樂聖地魅力，結合藝文與永續，成功振興恆春旅遊。屏東縣府表示，將持續推出多元活動及旅遊友善設施，讓墾丁成為國內外遊客首選，為南台灣觀光再創新高。

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