台東最美星空音樂會 大坡池17日還有一場

「台東最美星空系列活動」首場音樂會，前天晚間在卑南鄉達魯瑪克文化廣場舉辦。（記者黃明堂攝）

2025/06/16 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕今年「台東最美星空系列活動」首場音樂會，前天晚間在卑南鄉達魯瑪克文化廣場舉行，吸引近兩千位民眾熱情到場，席地而坐，伴著微風，參與融合音樂、文化與星空導覽的夜晚，現場還特別設計「放閃星任務」拍照活動，不論與誰合影，只要夠創意，就能上傳參加兌換限定伴手禮。

現場演出曲目讓人驚喜連連，小男孩樂團接連演唱Hey girl、天降辣妹等多首作品，旋律一響全場氣氛瞬間沸騰；ANGIE安吉則以我們的天空等歌曲，用溫柔嗓音牽引聽眾進入情感宇宙，不少民眾如癡如醉。活動同時安排專業星空導覽老師，從夏季大三角講解到銀河軌跡，雖然現場雲量略多，老師改透過觀星APP帶領民眾了解星星與銀河位置，透過科技探索星辰的奧秘。

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縣府表示，星空系列接來下將於十七日晚間八點在池上鄉大坡池登場，現場將邀請經典管弦樂團台東回響樂團及在地樂團輪番演出，邀請民眾攜帶野餐墊與好心情，把握暑假腳步，來到台東，在群山與星空環抱中，與音樂相伴，享受一場專屬夏夜的寧靜與浪漫，體驗「台東最美星空系列活動」獨有的自然療癒與感動時刻。

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