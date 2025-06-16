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    嘉市舊興中派出所 變身「西門交誼創新所」

    嘉市舊「興中派出所」活化變身，正式命名「西門交誼創新所」，即日起舉辦「二通圈什麼」展覽。（記者丁偉杰攝）

    嘉市舊「興中派出所」活化變身，正式命名「西門交誼創新所」，即日起舉辦「二通圈什麼」展覽。（記者丁偉杰攝）

    2025/06/16 05:30

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市舊「興中派出所」今年五月經過活化變身，正式命名「西門交誼創新所」，即日起舉辦「二通圈什麼」展覽，內容串聯二通（今中正路）店家故事，更延伸至周邊生活圈，邀請民眾穿越時空隧道，透過店家故事喚起對地方的記憶與關注。

    策展「二通圈什麼」喚起對地方記憶

    中正路在日治時期稱為「二通」，有別於昔日「大通」（今中山路）多為當時日本人生活場域，本地人則多聚集於「二通」，中正路也被稱作「本島人街」。

    舊「興中派出所」位於舊城區光華路、中正路與興中街交叉口，隨著派出所裁撤，原址一度作為市警局檔案資料庫及宿舍使用。市府建設處表示，為了推廣舊城文化，今年五月完成舊興中派出所改裝工程，正式命名「西門交誼創新所」，委託「島內散步」負責營運，此次展覽由諸羅設計塾共同參與策展，希望讓每位走入「二通」的旅人，都能認識舊城文化的傳承與創新。

    展場區分為不同單元，「進入二通圈」：以隧道象徵，帶領民眾進入時光隧道，搭配街道聲響，讓人彷彿置身過去，踏入城市記憶的轉譯之旅。「二通圈什麼」：從飲食圈、共生圈、街道圈看二通圈的一日食衣住行。「二通如何圈」：二通街區的樣貌，認識店家改造、青年合作、手作體驗等。「一起圈二通」：邀請民眾一起動手共創，畫出心目中的二通圈。展期至十月卅一日。

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