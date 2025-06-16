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    口湖「牽水狀祭」7月登場 親子體驗糊水狀

    蚶寮萬善祠與台灣公益CEO協會共辦糊水狀活動，吸引五十名親子一同製作。 （記者李文德攝）

    蚶寮萬善祠與台灣公益CEO協會共辦糊水狀活動，吸引五十名親子一同製作。 （記者李文德攝）

    2025/06/16 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕國家重要民俗活動雲林縣口湖鄉「牽水狀祭典」今年將於七月一、二日（農曆六月七、八日）登場，昨天口湖蚶寮萬善祠志工團與台灣公益CEO協會在虎尾鎮「雲林記憶Cool」共同舉辦親子體驗製作糊水狀，成品將在牽水狀當天燒化，屆時邀請製作民眾參與全程活動。

    口湖牽水狀源自一百八十年前的一場暴雨帶走口湖、四湖數千人性命，後代辦理牽水狀緬懷罹難者，每年農曆六月七、八日盛大舉行慶典，為台灣規模最大的水難祭儀，被列為國家重要民俗活動。

    口湖蚶寮萬善祠志工團代表黃愛莉說，牽水狀舉辦前一個月，口湖當地居民開始製作水狀，因時代演進，有感此項工藝漸有斷層危機，為了推廣且傳承，昨天活動首度走出口湖鄉，在虎尾鎮「雲林記憶Cool」舉辦糊水狀製作，邀請五十位親子完成十二組水狀。

    講師楊湘琪說，水狀是以竹篾編紮成內外兩圈圓筒狀，內圈糊上花紙，然後按地獄、人間、天堂三種不同境界的四方向糊上各界代表人物，最後於頂端四角各插一支小三角旗，水狀將在牽水狀當天燒化，屆時邀請製作民眾參與全程活動。

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