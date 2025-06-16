花生採收期 雲林規劃194處封路曬場

縣府日前邀地方公所研議，初步有7鄉鎮共194處路段可合法曝曬花生。（記者李文德攝）

2025/06/16 05:30

即日起至7月31日 7鄉鎮劃設約60公里路段

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣為國內花生主要產地，產量占全國七成，一期作花生本月進入盛產期，考量農民曝曬花生需求，縣府與主產區七鄉鎮規劃一九四處合法封路曬場，路段總長約六十公里，農民可依需求向當地公所申請，並有警方協助巡邏曬場。

請繼續往下閱讀...

路段前後警示設備 可向公所申請

雲林一期作花生種植面積約三九○四公頃，分布北港、元長、虎尾、土庫等鄉鎮，產量占全國七成。虎尾鎮農會供銷部主任蔡萬定表示，近日雨勢不斷，導致花田土壤潮濕，大多數農民會等土壤較乾燥後採收，預估下週進入採收期。

縣府農業處長魏勝德說，考量多數花生農採收後找不到大型曝曬場，及路邊隨意曝曬花生可能遭竊或衍生交通事故責任歸屬等問題，三年前開始在產季規劃合法曬場。

經邀集主產區七鄉鎮公所開會，以各區較無人路段申請路權規劃合法曝曬場。現有麥寮鄉七處、崙背鄉五十五處、大埤鄉一處、莿桐鄉兩處、東勢鄉五處、虎尾鎮五十三處及土庫鎮七十一處，路段總長約六十公里。

警方啟動「護農專案」 加強巡邏

魏勝德說，農民在使用相關路段曝曬落花生時，建議前後方四十公尺用交通錐、連桿等警示措施，夜晚設置警示燈及爆閃燈等照明措施，警示用路人。土庫鎮長陳特凱說，即日起至七月卅一日農民可至公告路段曝曬，若需三角錐、閃光燈可洽詢里辦公處借用。

雲林縣警察局長李建民說，花生曝曬於道路，為守護農民財產，警方將啟動「護農專案」，加強巡邏曬場。

此外，農業部在土庫鎮推動「國產落花生採收後乾燥中心」示範場域設置，整合落花生從田間收穫後的去土、去雜與循環式乾燥作業流程，打造一貫化機械處理體系。縣府將評估成效，作為建立雜糧乾燥中心參考，解決曝曬場地不足、勞力短缺及氣候風險高等問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法