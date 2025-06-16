新化楊逵文學館慢跑 10月復辦

楊逵文學紀念館館慶代表性活動「大家來慢跑」中斷5年，10月將復辦。（記者劉婉君攝）

2025/06/16 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕「大家一起來慢跑」是新化楊逵文學紀念館館慶的代表性活動之一，但因武漢肺炎疫情停辦後，迄今已中斷五年，令不少地方民眾感到可惜，期盼復跑。新化區長李義隆表示，公所已決定十月恢復舉辦，並將增加自行車及繪畫等活動。此外，也將向文化部爭取經費，希望明年啟動紀念館的整建及設備更新。楊逵文學紀念館自二○○五年開館以來，每年十月館慶都會舉辦慢跑活動，發揚楊逵愛慢跑、追求自由民主與和平的精神，吸引許多民眾參與。但活動因新冠肺炎疫情爆發停辦後，迄今已中斷五年，許多地方民眾覺得非常可惜，期盼恢復辦理，新化區公所最近也給予正面回應。

李義隆表示，楊逵文學紀念館今年適逢廿週年，除了預計恢復慢跑活動之外，也會加入自行車，另外還有繪畫比賽、小鎮市集、藝文表演活動等，繪畫比賽主題包括楊逵相關與災防、性平等議題。

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另外，針對楊逵文學紀念館的設備老舊，李義隆指出，公所目前正著手整建的修繕規劃中，並請來台南市立博物館館長何秋蓮提供建議，希望結合相鄰的金馬影帝歐威紀念館，進行整體的動線及老舊設施改善，後續將向文化部爭取經費支持，希望明年可以動工。

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