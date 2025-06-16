眼鏡蛇繁殖季 台南4月捉133條

民眾如在住家環境遇到眼鏡蛇，只要把動作放小，不要嚇到蛇，並通報後隨時注意動向即可。（徐偉傑提供）

2025/06/16 05:30

數量居各蛇類之冠 多為闖入民宅案件 截至5月底已捕獲309條

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市農業局統計，台南市四、五月份都分別捕捉到一百多條眼鏡蛇，多數為闖入民宅的案件，嚇壞了屋主，民眾納悶現在眼鏡蛇怎麼這麼多？台灣爬行類動物保育協會秘書長徐偉傑表示，目前正值眼鏡蛇的繁殖期，自然出沒比較頻繁。

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專家：春末夏初 出沒較頻繁

南市議員郭信良服務處日前通報有一條蛇闖入服務處後方的民宅，蛇類達人鄭琨諺獲報，前往協助捕捉。鄭說，該民宅是一處修車廠，雜物非常多，花了約一小時，翻箱倒櫃才發現竟然是一條小眼鏡蛇，長約五十公分，由於有毒，小心翼翼戴上手套順利捕獲，受到驚嚇的屋主才安心繼續修車。

南市農業局森保科統計，截至今年五月底為止，全市共捕獲各式蛇類一四一四條，其中，以平地最常見的臭青公四二七條最多，其次則是眼鏡蛇三○九條。以月份統計，四月起蛇類捕獲的數量日增，臭青公和眼鏡蛇每個月均破百條，其中，眼鏡蛇四月份多達一三三條居冠，五月份則是一一八條居次。

常出現平地農田、樹林等環境

台灣的眼鏡蛇，主要分布於五百公尺以下低海拔地區，常出現於平地農田、樹林等環境，以吃鼠類、蛙類、鳥類等為食，體長最大可達二公尺，春末夏初為其繁殖季。

住家遇蛇出沒 可打專線處理

對於南部眼鏡蛇是不是比北部多？徐偉傑表示，由於政府對滋擾性蛇類的政策不利於資料收集，難以判斷眼鏡蛇在野外的族群狀況。眼鏡蛇分佈並無明顯的南北差異，應該只有都市化程度的差別。其實，台北的眼鏡蛇也很多，像台北市區沿著河流的地帶也很多，目前為其繁殖季，眼鏡蛇出沒本來就會比較多。如遇到，只要把動作放小，不要嚇到蛇，通報後隨時注意動向即可。

南市森保科長朱健明表示，目前天氣炎熱，正是進入蛇類出沒的高峰期，民眾若遇到有蛇闖入住家，可撥打捕蜂抓蛇專線○九六五五六五九八○，農業局會有專人儘速前往捕捉處理。

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