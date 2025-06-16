大葉大學周邊違規車空污 9月底開罰

2025/06/16 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕汽、機車族注意！彰化縣將在今年九月三十日起新增第三處空品維護區，地點設在大葉大學及學府路一帶。這次不只針對柴油大客車、大貨車，連燃油機車也納入禁止進入對象，違規將依《空氣污染防制法》開罰五百元至六萬元，並限期改善，若未改善，會被持續按次開罰至改善為止。

彰縣新增第三處空品維護區

環保局從二○二二年十月起推動空品維護區政策，首站是彰濱秀傳醫院一帶，去年九月又增設員林市的員基醫院與轉運站周邊。兩區皆禁止出廠滿五年且一年內未完成定期排煙檢測的柴油大貨車、大客車進入。這次新增的大葉大學學區，除了原本針對的柴油大客貨車，還納入燃油機車也是滿五年且一年逾期未定期檢測。

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燃油機車也禁止進入

環保局表示，全縣柴油車超過六萬四千輛、燃油機車高達八十三萬輛，前者主要排放粒狀污染物，後者則以一氧化碳（CO）與碳氫化合物（HC）為主，對空氣品質及健康都會造成影響。大葉大學不僅是環境教育場域，也是許多學生和敏感族群的活動區域。為減少污染暴露風險，縣府依《空氣污染防制法》規定，劃設為空品維護區，強化移動污染源管制，也推動車輛汰舊換新，逐步加嚴標準。

環保局指出，政策推動近三年來，彰濱秀傳醫院一帶已結合科技執法開罰四十四件，金額從五百到二千元不等，總罰鍰約四萬元；而員基醫院周邊上路迄今，尚未有違規案件，顯然彰濱工業區大客貨車每日進出頻繁，部分駕駛以為不會被抓到而想混過關。環保局提醒民眾，九月起大葉大學學區也將上路，科技執法全天候運作，違規闖入必被抓，不要心存僥倖，以免跟荷包過意不去。

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