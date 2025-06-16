推動高山運動訓練 增加淡季遊客數

台中市觀光旅遊局長陳美秀（前者）積極推廣步道旅遊，以推動部落及梨山觀光。（記者歐素美攝）

2025/06/16 05:30

記者歐素美／專題報導

觀旅局雖表示梨山合法旅宿住宿能量足夠，但台中市梨山地區觀光協會理事長段鞏認為，梨山除了賞櫻、楓紅及採果，一年有半年是旅遊淡季，旺季時一房難求，淡季時無人問津，盼藉由舉辦梨山馬拉松等活動，推動高山運動訓練，增加淡季的遊客數；觀旅局長陳美秀也積極推廣步道旅遊，盼帶動梨山觀光。

段鞏在梨山經營家族的旅宿業，最近他斥資將卅間房的旅社改建為民宿，盼申請合法民宿可作為「範本」，協助輔導梨山民宿業者合法化，一起推動梨山觀光。

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段鞏說，目前梨山觀光主要以賞櫻、楓紅及採果為主，扣除這些季節性活動，一年有半年是淡季，旺季時梨山住宿一房難求，淡季時則乏人問津，落差相當大，由於梨山具有天然的環境優勢，他希望將梨山打造成高山運動訓練中心，讓梨山旅遊不再有淡季，去年首次舉辦梨山馬拉松吸引遊客上山，未來更希望藉由名人上山運動帶動這股旅遊風氣。

觀旅局長陳美秀則積極推廣步道旅遊，帶動部落及梨山的觀光！觀旅局於二○二三年建置完成環山獵人登山步道，具備泰雅族文化與生態體驗特色，獲行政院公共工程「金質獎」肯定。觀旅局並積極邀請旅行社業者踩線，以規劃相關遊程。

另位於梨山新佳陽部落上方的「黑森林」是泰雅族重要的獵場。陳美秀表示，繼環山獵人登山步道之後，觀旅局也將進一步踏勘，規劃建置黑森林登山步道。

台中市梨山地區觀光協會理事長段鞏，盼打造梨山成為高山運動訓練中心，以推動觀光。（記者歐素美攝）

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