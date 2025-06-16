東茂園區開發 峨眉、北埔鄉親提6質疑

東茂產業園區開發商召開環評送審前公開會議，峨眉、北埔在地青年與環團齊呼「反對規避中央環評」。（記者廖雪茹攝）

2025/06/16 05:30

不滿環評分5案規避中央審查 取水大坪溪危及兩鄉用水

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣東茂產業園區開發案昨第四度召開環評送審前公開會議，峨眉鄉、北埔鄉在地青年與環團批，開發面積高達八十二公頃，因北埔供水飽和，業者擬改由竹東員崠淨水場引水，「共用馬路、共同配水設施」，卻分五案送審，堅決反對規避中央環評，也怒批竹縣府未派員出席說明，要求建立跨局處專案協調機制，公開回應民眾關切的疑點。

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北埔鄉長莊明增要求在北埔召開說明會，他表示，竹縣府未出面釋疑，讓鄉親始終一知半解；針對若改從竹東引水，鎮長郭遠彰也要求說明。

有支持合法開發 帶動在地就業

昨也有與會青年支持合法開發，引進就業機會，讓峨眉翻轉；媽媽希望藉此案帶動峨眉發展，讓外漂的孩子有機會返鄉。

峨眉、北埔在地青年與乾淨水行動聯盟、台灣河溪網共同發表六點疑慮：分期送審規避環評完整審查、取水大坪溪造成兩鄉用水危機、鄰近清淨水源地與石虎棲地、內有地質敏感區、計畫內容模糊、大量人口遷入，公共設施與救災能量未配套規劃。

東茂投資：專管完成由竹東供水

東茂投資董事蔡典霖表示，針對供水來源，五案中，頌林新經濟產業園區和養生村開發案，由北埔供水；東茂和旅館及休閒農場改從竹東員崠淨水場供水，待自費專管完成，五案全部從竹東供水。民眾意見都會做成會議紀錄送審。

兩鄉縣議員王辰翔說，七月下旬將邀集縣府相關局處與開發業者和鄉親座談，面對面溝通。

縣府環保局回應，本案目前為前置作業，開發單位蒐集民眾意見，因此未派員與會，待業者正式提出環境影響說明書，將依規審查。五案因開發行為不盡相同，後續將逐案審查，而五案對環境的相互影響、加成效應，將納入整體性評估。

位於峨眉、寶山交界處的鴻福球場停業法拍後，腹地分東茂產業園區等5個開發案進行，目前正施作水土保持工程。（記者廖雪茹攝）

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