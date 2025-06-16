每36分鐘1案 桃市道路施工密集

桃園市道路施工密集，其中，主要幹道桃園區春日路去年施作一八○件。（記者鄭淑婷攝）

2025/06/16 05:30

民代批造成路損、交通壅塞 工務局：將檢討交維流程及罰則

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市道路施工密集，去年有四四九一案，今年至今已有二六○二案。市議員凌濤指出，若以每案施工三天計算，今年桃園市平均每卅六分鐘就有一案施工，根本是道路損壞、交通壅塞主因之一，要求工務局儘速修正管挖規範；市府工務局長汪在宙表示，將修正桃園市道路挖掘管理自治條例，尤其針對三到五天的道路工程交通維持流程及罰則進行檢討，預計八月底送市議會審查。

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去年4491案 今年至今已有2602案

凌濤點名桃園區中正路、經國路、春日路，其中經國路、中正路為市府管轄，春日路由公路局管轄，去年中正路施工一八五件、經國路一二五件、春日路一八○件，三條幹道合計四九○件，今年截至目前三條路合計已有二一六件，要求工務局儘速檢視並完善管挖相關條例，訂立改進時程及內容透明。

汪在宙說，桃園市道路挖掘管理自治條例確實有好幾年沒修正，不少道路施工交維計畫也不完善，將針對三到五天的道路工程交通維持訂定標準化流程並入法，同時會檢討部分罰則、條例文字，預計八月底完成相關行政作業，在下個會期送市議會審查。

工務局指出，桃園市近三年道路施工次數前五名路段，分別為平鎮區中豐路，中壢區新生路、中山東路、民權路、中正路，主要施工樣態為孔蓋提昇；對於道路挖掘管理，採主動整合與源頭減量、強化交維要求及法規修正三大策略，降低對民眾生活的影響。

道路管挖自治條例修正 8月送議會

工務局表示，每年召集各管線單位對工程案件預先整合，減少不必要的施工，整合成功逾千件，並對短長期工程要求施工單位擬定完整計畫，另從法規面進行自治條例檢討，正在推動修正桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準，將提高管理費，並採每日計價制，藉由成本控管機制，提升管線單位效率，預計八月提送市政會議審議通過，再送市議會審議。

工務局說，道路挖掘施工時，每日均加強巡查有無做好交維措施，違者依法裁罰並要求限期改善，累犯可停止申請道路挖掘。

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