降落影響飛安 民航局研議裁處星宇、華航

民航局完成調查，星宇航空3月航班降落菲律賓險釀意外，華航4月轉降捨近求遠，兩案都將開評議裁處。示意圖，前為星宇航空客機，遠處為華航客機，非當事班機。（記者吳亮儀攝）

2025/06/16 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕星宇航空及華航日前分別發生飛航安全事件，星宇機師於菲律賓機場降落重飛未依SOP操作險釀意外、華航飛新加坡途中引擎故障卻捨近求遠轉降高雄，民航局調查認定星宇航空及機師皆有缺失、華航SOP無法確保機師做出最合適選擇，將於評議會後分別裁處星宇及機師﹑華航。

星宇機師未依SOP操作

星宇航空JX789航班三月於菲律賓降落重飛時，機師未適當使用自動駕駛，觸發近地警告系統，雖重新進場並安全降落，但兩名機師未依程序操作，自請離職。華航CI753航班四月飛新加坡時，途中二號引擎故障，機師與地面團隊考量航機、油量及天氣狀況，折返轉降高雄，但被質疑未選擇最近的備降機場，引發爭議。

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華航轉降捨近求遠

民航局組長王富民指出，已完成兩案調查，星宇機師未依程序操作，公司內部通報程序亦有缺失；華航機師操作合乎規定，但未能降落航路中備降機場或最近合適機場，顯示公司監控作業有缺失。

根據民航法，違失航空人員可處六萬至卅萬元罰鍰或停止執業一個月至三個月，航空公司可處六十萬至三百萬元罰鍰。

星宇表示，已強化航員訓練並改善通報程序；華航說明，已修正航務作業手冊。兩者皆強調以安全為首要要務。

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