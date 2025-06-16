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    未來一週熱呼呼 今明防午後雷陣雨

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/06/16 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕入夏後氣溫頻頻衝破卅度，台北市士林社子昨日更出現卅九．二度高溫。中央氣象署指出，未來一週各地仍普遍有卅一至卅二度以上高溫，夜晚、清晨氣溫則落在廿五至廿八度左右。此外，今、明兩天各地午後雷陣雨最為明顯，週三過後，雖仍有午後雷陣雨，但雨勢較大的區域集中在山區。

    士林社子昨飆39.2度

    昨日各地晴朗炎熱，高溫前十名都達到卅七度以上，大台北地區就占了七名，以台北市士林社子卅九．二度最高，新北市新店屈尺達卅七．九度次之，苗栗縣、台東縣、花蓮縣等地，也出現卅七度以上高溫。

    花東縱谷、台東今逾36度

    中央氣象署預報員曾昭誠指出，今日花東縱谷與台東地區受到焚風影響，仍有卅六度以上高溫，其餘各地氣溫普遍落在卅二至卅五度，明起至週末各地白天氣溫則維持在卅一至卅三度，夜間、清晨約廿五至廿八度。

    降雨方面，曾昭誠指出，今、明兩天受西南風影響，各地雲量、降雨機率提高，清晨至上午西半部地區有局部短暫陣雨，午後各地有較明顯的雷陣雨，且西半部、東北部山區要注意局部大雨，而明日北部地區也需注意午後雷陣雨。

    週三至週五多雲到晴

    曾昭誠說，週三至週五台灣周邊轉吹東南風，水氣減少，各地恢復多雲到晴的好天氣，東南部地區、台東、恆春半島則有局部短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨；週六、下週日環境轉為偏南風，各地仍是多雲到晴的天氣，僅清晨至上午的南部沿海地區有零星短暫降雨機會，其他地區則需注意午後雷陣雨。

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