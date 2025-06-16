小米粽釀4死 劇毒農藥托福松年底退場／化學農藥風險可降至58％ 生物農藥用量增加1.52倍

台東小米粽中毒案造成四死悲劇。（資料照）

2025/06/16 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕食安意識提升，劇毒農藥巴拉刈、陶斯松等已陸續退場，去年九月導致民眾四死、多人送醫的台東蝸牛小米粽查出含有劇毒農藥有機磷托福松，也將於今年底退場，我國化學農藥風險將降至五十八％。

主要用在柑橘、香蕉 替代性高

我國於二○一七年推動化學農藥減半政策，原本擬定二○二七年時化學農藥用量從基期年（二○一四年到二○一六年）平均的九一三九噸降低到四五七○噸，用量減半，但因氣候異常導致銀葉粉蝨、捲葉蛾等大幅增加，以及許多有害生物如秋行軍蟲入侵等，歐盟頒布綠色政綱將農藥減半調整為風險減半，我國於二○二三年起也調整為化學農藥風險減半。

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防檢署副署長杜麗華指出，隨高風險劇毒農藥巴拉刈、陶斯松退場，去年台東民眾誤將含有高量托福松的小米包進粽子，最後導致中毒四死事件之後，即研議托福松退場，經和相關團體討論後，認為主要用在柑橘、香蕉等作物的托福松替代性高，加上許多國家已禁用，決定今年底全面退場。

農藥使用量2年減少839噸

杜麗華表示，我國去年農藥使用量為八五三二噸，和二○二二年的九三七一噸相比，減少八三九噸用量，以農藥一瓶一公升計算，等同減少八十三．九萬瓶農藥，以基期年的化學農藥風險為一○○％計算，隨高風險劇毒農藥用量減少，以及陶斯松於去年四月一日全面退場後，我國化學農藥風險去年已降到六十三％，托福松今年底退場後，風險將可降到五十八％。

化學農藥風險包含可能導致人體急性中毒、致癌、神經或生殖系統疾病，或農藥殘留影響食安，還有可能導致土壤、水體污染，以及傷害蜜蜂、鳥類等破壞生物多樣性，甚至導致作物減產。

農業部力推有機、友善耕作

為讓民眾吃得更安心，農業部近年大力推動有機、友善耕作，以及有害生物綜合管理（IPM），杜麗華指出，隨全球升溫病蟲害勢必會更嚴重，如之前造成荔枝、龍眼嚴重歉收的荔枝椿象，就採用天敵昆蟲平腹小蜂搭配區域防治，迄今三年已有明顯成效，今年荔枝、龍眼等蟲害大幅減少。

因效果良好，許多農民更願採用天敵昆蟲、免登資材、生物農藥等，杜麗華表示，生物農藥用量去年達一一一噸，較基期年的四十四公噸增加一．五二倍，國內採用IPM農法的栽種面積有五千九百公頃，這些區域的化學農藥用量減少逾二成。

近年農藥用量與使用風險

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