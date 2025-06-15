基隆役政公園除役裝備 明起拆除

基隆役政公園的戰車等將拆卸歸還國軍。（記者盧賢秀攝）

2025/06/15 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕全國第一座展示陸海空三軍除役武器的基隆役政公園，展示F一○四戰機、勝利女神飛彈、陽字號桅杆等除役軍備，因鏽蝕嚴重，十六日起拆除，全部還給軍方，廿六年的役政公園將走入歷史，但會保留百年古物「阿姆斯脫朗後膛八吋砲」，民眾得知要拆除這些武器，都說好可惜。

多雨鏽蝕嚴重 將還給軍方

基隆市中正公園內的役政公園，從一九九九年開始展示空軍F一○四戰機、勝利女神防空飛彈、海軍陽字號驅逐艦桅杆、俥葉、五吋砲、兩棲登陸車及陸軍M四八戰車等除役裝備，常有軍事迷來拍照，也有許多民眾在附近運動。

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廿多年來雖都有上漆保養，仍無法抵擋多雨潮濕，各式展示武器多處鏽蝕嚴重，考量民眾安全，將於十六日開始拆除，歸還軍方相關單位，現地由市府都市發展處重新規劃休閒公園。

市府民政處長呂謦煒表示，經軍方協調，空軍F一○四戰鬥機將回桃園空軍基地，勝利女神飛彈到新北泰山空軍飛彈保修廠、M四八戰車到南投兵整中心、兩棲登陸車回高雄蚵仔寮營區，其他海軍桅杆等四件到基隆海軍軍區。

至於役政公園最具歷史價值的「阿姆斯脫朗後膛八吋砲」，已一百多年，登錄為基隆市一般古物，將保留不拆除，交由文化觀光局管理維護。

昨天上午很多民眾在役政公園運動，得知要拆走都十分可惜，也有退役官兵說，這裡能夠一次看到海陸空退役武器很難得，尤其F一○四戰鬥機是早年空戰主力。

基隆役政公園的飛彈等將拆卸歸還國軍。（記者盧賢秀攝）

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