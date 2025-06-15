萬華艋舺公園19日改造 挨批配套不全

萬華艋舺公園六月十九日全面動工，恐對公園內眾多無家者造成衝擊。（資料照）

2025/06/15 05:30

民代︰一次性施工恐對無家者造成衝擊 北車周遭街友將增1成

〔記者甘孟霖、翁聿煌／綜合報導〕台北市政府將斥資一．九億元改造萬華艋舺公園，六月十九日就要全面動工。不過民團日前批評北市府出爾反爾，本允諾分段施工卻全面一次性施工，恐對公園內眾多無家者造成衝擊，預期台北火車站周遭街友將增加一成，與台北市一橋之隔的新北市三重、板橋也是移居重點。

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綠︰應先做好安置 藍︰政策有成效

民進黨議員顏若芳批評配套不全，社會局稱會媒合安置、租屋等都是本來就該做的業務，這些都應該在改造前做好。國民黨議員鍾小平則認為，市府今年減少無家者政策有所成效，約減少五、六十人，支持市府的方向，也給萬華一個復甦的機會。

創造具特色共融公園 2026年完工

艋舺公園改造，工程面積約一萬三五○七平方公尺，整合在地環境條件、民眾聚集與活動等因素，要創造具特色共融的公園，設計以龍山寺作為中軸，配合廣場、植生等配置，營造視覺軸線，將南側迴廊中央處拆除，以通透公園南北向視野；該案六月十九日就要全面施工，預計要到二○二六年八月十二日才能竣工。

而民團日前開記者會批評市府出爾反爾改成全面施工，恐對長居於艋舺公園的無家者造成衝擊，民團預期台北火車站周遭街友將增加一成，與台北市一橋之隔的新北市三重、板橋也是移居重點。

社會局︰返回戶籍地為首要方針

台北市社會局說，已與街友設籍的縣市社政主管機關合作，以返回戶籍地為首要方針，另針對有意返家者協調親屬商討，無自理生活者協助入住安置機構，而有自理生活能力者，安排入住中途之家或協助租屋生活；至於無意願者則比照避寒服務開設庇護所場館供街友臨時夜宿。新北市社會局也說，有收到回報新增無家者移動到新北市棲身，就會啟動安置計畫，提供就業及租屋安排。

顏若芳表示，公園改造這件事情已經討論很久，社會局說會提供安置，這都是本來就應該要做到的事情，且她也質疑社會局沒辦法完整將無家者造冊，恐有黑數問題。

鍾小平則認為，過去艋舺公園鼎盛時期有兩、三百位無家者出沒，目前看起來剩下不到百人，市府對於無家者減量有看出成效。

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