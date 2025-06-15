為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    萬華艋舺公園19日改造 挨批配套不全

    萬華艋舺公園六月十九日全面動工，恐對公園內眾多無家者造成衝擊。（資料照）

    萬華艋舺公園六月十九日全面動工，恐對公園內眾多無家者造成衝擊。（資料照）

    2025/06/15 05:30

    民代︰一次性施工恐對無家者造成衝擊 北車周遭街友將增1成

    〔記者甘孟霖、翁聿煌／綜合報導〕台北市政府將斥資一．九億元改造萬華艋舺公園，六月十九日就要全面動工。不過民團日前批評北市府出爾反爾，本允諾分段施工卻全面一次性施工，恐對公園內眾多無家者造成衝擊，預期台北火車站周遭街友將增加一成，與台北市一橋之隔的新北市三重、板橋也是移居重點。

    綠︰應先做好安置 藍︰政策有成效

    民進黨議員顏若芳批評配套不全，社會局稱會媒合安置、租屋等都是本來就該做的業務，這些都應該在改造前做好。國民黨議員鍾小平則認為，市府今年減少無家者政策有所成效，約減少五、六十人，支持市府的方向，也給萬華一個復甦的機會。

    創造具特色共融公園 2026年完工

    艋舺公園改造，工程面積約一萬三五○七平方公尺，整合在地環境條件、民眾聚集與活動等因素，要創造具特色共融的公園，設計以龍山寺作為中軸，配合廣場、植生等配置，營造視覺軸線，將南側迴廊中央處拆除，以通透公園南北向視野；該案六月十九日就要全面施工，預計要到二○二六年八月十二日才能竣工。

    而民團日前開記者會批評市府出爾反爾改成全面施工，恐對長居於艋舺公園的無家者造成衝擊，民團預期台北火車站周遭街友將增加一成，與台北市一橋之隔的新北市三重、板橋也是移居重點。

    社會局︰返回戶籍地為首要方針

    台北市社會局說，已與街友設籍的縣市社政主管機關合作，以返回戶籍地為首要方針，另針對有意返家者協調親屬商討，無自理生活者協助入住安置機構，而有自理生活能力者，安排入住中途之家或協助租屋生活；至於無意願者則比照避寒服務開設庇護所場館供街友臨時夜宿。新北市社會局也說，有收到回報新增無家者移動到新北市棲身，就會啟動安置計畫，提供就業及租屋安排。

    顏若芳表示，公園改造這件事情已經討論很久，社會局說會提供安置，這都是本來就應該要做到的事情，且她也質疑社會局沒辦法完整將無家者造冊，恐有黑數問題。

    鍾小平則認為，過去艋舺公園鼎盛時期有兩、三百位無家者出沒，目前看起來剩下不到百人，市府對於無家者減量有看出成效。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播