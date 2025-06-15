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    馬來西亞行進樂隊節 景美女中頂高溫表演

    首屆「馬來西亞太平國際青少年行進樂隊節」，包括馬來西亞、台灣、德國及印尼共4國約有800名青少年參與，台北市景美女中樂旗樂受邀參加，自Covid-19疫情以來，睽違6年再次踏上國際舞台。 （景女家長會長林愛婷提供）

    首屆「馬來西亞太平國際青少年行進樂隊節」，包括馬來西亞、台灣、德國及印尼共4國約有800名青少年參與，台北市景美女中樂旗樂受邀參加，自Covid-19疫情以來，睽違6年再次踏上國際舞台。 （景女家長會長林愛婷提供）

    2025/06/15 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕首屆「馬來西亞太平國際青少年行進樂隊節」，邀請包括馬來西亞、台灣、德國及印尼共四國約八百名青少年參與，台北市景美女中樂旗隊也受邀，是該隊自新冠疫情以來，睽違六年再次踏上國際舞台。

    馬來西亞太平國際青少年行進樂隊節昨日起在霹靂州太平市舉行，為一場音樂、青春與文化交流的盛典。景女樂旗隊學生們在平均卅三度高溫下，展現黃衫女孩音樂實力與團隊精神，用音樂節奏為語言，輔以旗隊優美的肢體動作，為台灣發聲。

    台北市高中聯合會總會長、景女家長會會長林愛婷表示，在國際行進樂隊節中，各國隊伍齊聚一堂，透過音樂與節奏交流文化、深化友誼，景女樂旗隊除了精彩表演，與各國青少年交流，亦體驗馬國藝術風貌與多元文化，而這次出國表演，不只是舞台展演，更是學習與成長的重要歷程，意義非凡。

    該行進樂隊節活動場地包括太平歷史廣場與太平湖公園等多地，今年是太平建市一五一週年，樂隊節也是該市去年一五○年慶祝活動的延續，透過國際樂隊同台演出，加深文化交流，主辦方也藉此推廣太平成為藝文觀光城市，如德國隊伍在太平湖畔進行公開彩排時，也吸引大量市民觀看，氣氛熱烈。

    首屆「馬來西亞太平國際青少年行進樂隊節」，包括馬來西亞、台灣、德國及印尼共4國約有800名青少年參與，台北市景美女中樂旗樂受邀參加。 （景女家長會長林愛婷提供）

    首屆「馬來西亞太平國際青少年行進樂隊節」，包括馬來西亞、台灣、德國及印尼共4國約有800名青少年參與，台北市景美女中樂旗樂受邀參加。 （景女家長會長林愛婷提供）

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