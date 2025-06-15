逾萬人等器捐 腎臟、眼角膜、肝臟前3名

衛福部自2015年起將6月19日訂為器官捐贈紀念日，10年間，全台累計完成超過1萬例器官或組織移植，不過截至2025年5月底，仍有超過1.1萬名病患在等待器官移植，排等名單越來越長。 （資料照，記者邱芷柔攝）

2025/06/15 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部自二○一五年起將六月十九日訂為器官捐贈紀念日，十年間，全台累計完成逾萬例器官或組織移植，但截至今年五月底，仍有超過一．一萬人在等待器官移植，排等名單越來越長。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心昨日舉辦「願滿．圓滿」十週年記者會暨音樂會，並發表器捐成果。統計十年來共有一萬○一七一人接受器官或組織移植，近兩年完成二一六五例。但台灣與多國相同面臨器官來源嚴重不足問題，至今年五月，全台等待器官移植人數逾一．一萬人創新高，等待前三名的器官為腎臟、眼角膜、與肝臟。

請繼續往下閱讀...

器捐病主中心董事長李明哲直言，「親人要替親人做決定，是最困難的事！」他說，病人在意識清楚時預先表達意願，有助器捐推動，也是近年「病人自主權利法」與安寧照護意願簽署率持續上升的關鍵，但多數潛在捐贈者來自車禍或腦傷等突發重症，器捐決定權落在家屬，讓人措手不及。

李明哲說，全台簽署器捐約六十萬人、占總人口不到三％；由潛在捐贈者轉為成功捐贈者的「轉換率」也不到兩成，在現行「知情同意制」下，醫護須在事件發生後緊急與家屬溝通，受限於時間與情緒，也影響成案率。

對於「推定同意制（opt-out）」是否可行？李明哲認為，重點不在法律制度，而在社會教育，如美國採知情同意制，透過駕照登錄、從小教育及完善的移植網絡，成為器捐大國。台灣制度與美國相近，關鍵在於深化社會對器捐的理解與支持。去年民眾可透過健保卡線上簽署器捐意願，使一年內簽署人數從一二五四人增至七八九七人，成長逾六倍，李盼器捐成全民熟悉的生命選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法