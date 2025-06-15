逢甲老榕壓死碩士 還有4棵隱形殺手

逢甲大學前天傍晚在校園內發生榕樹倒塌，壓死吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生。（記者蔡淑媛攝）

2025/06/15 05:30

〔記者蔡淑媛、張瑞楨／台中報導〕逢甲大學十三日傍晚校園內發生六十年老榕樹倒塌的意外，廿三歲吳姓材料系研究所碩一學生與女友散步時，吳生不幸被巨大老榕樹壓死，校方昨天表示，這棵樹六年前疑似生病，經挖土培養檢測陰性，未檢出褐根病，但今年二月發現有病灶而列管，尚在可控範圍，未進一步處置，這次意外後，已緊急註記其他四棵列管生病老樹，提醒師生迴避勿靠近。

親友師生招魂 相擁而泣

吳生的家人昨天下午到老榕樹前進行招魂儀式，吳生女友、其他師生也到場，場面哀淒，親友相擁而泣；逢甲大學副校長唐國豪表示，校方有為學生保公共意外保險和學生保險，學校對此意外很心痛，將全力協助吳生後事並提供全額支持，目前與家屬共識是先把後事辦好，相關責任再談。

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台中地檢署昨天相驗，初步發現吳生主要傷勢為頭、胸及腿部鈍挫傷、創傷性顱腦損傷，後者可能是致死原因，是否有刑事問題，仍需要進一步調查。

校方進行樹木大健檢

唐國豪表示，全校有一三一棵喬木，樹齡多為六十年，校方每二年會分區疏枝、高度降低至最高三公尺、樹勢調整，發現有疾病會每三個月施藥一次，全校共列管五棵生病樹木，如果病情嚴重或有危險，就會加以剷除，這棵倒塌老榕樹就是其中一棵，但研判在可控範圍內，這次意外除了雨勢，也發現根系出問題，學校將開始進行全校樹木大健檢。

調閱監視器畫面發現，事發當下有三名學生經過老榕樹，三人皆同一位指導教授、同一個實驗室，當晚一起工作完離校，往校門口移動，經過老榕樹之際，其中一名同學走在前方，這對男女朋友並肩走在後面，前方同學幸運走過，不料十秒後老榕竟倒塌壓到男女，女方輕傷，男方被壓倒，女方全程目睹男友發生意外，慌亂起身求救。

唐國豪說，吳生表現優秀，原本就讀纖維與複合材料系，大二時轉材料系，對材料特別有興趣，現在傾向半導體研究，與女友從大學就是同一個實驗室，感情很好。

逢甲大學榕樹大道60年老榕倒塌，壓死23歲吳姓碩一生，師生送上花束悼念。（記者蔡淑媛攝）

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