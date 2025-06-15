2027國際護理大會 將在台灣舉辦

2025年國際護理協會（International Council of Nurses, ICN）大會於昨日在芬蘭落幕，會中正式宣布，2027年第31屆大會將在台灣舉行，這是繼2005年後，台灣睽違22年再次取得主辦權。（衛福部提供）

2025/06/15 05:30

全球規模最大非政府醫事人員組織 會員國超過130個

〔記者邱芷柔／台北報導〕二○二五年國際護理協會（ICN）大會於前日在芬蘭落幕，會中宣布二○二七年第卅一屆大會將在台灣舉行，這是繼二○○五年後，台灣睽違廿二年再次取得主辦權，同時，台灣護理學會副理事長陳靜敏也順利當選ICN理事，延續自一九九七年以來在理事會的席次，持續代表台灣發聲。

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睽違22年 再次移師台灣舉辦

ICN是全球規模最大的非政府醫事人員組織，有超過一三○個會員國、二八○○萬名會員，並與世界衛生組織維持正式合作關係。台灣長年在ICN中扮演關鍵角色，不僅展現護理專業實力，也透過實際行動在國際公共衛生領域發揮影響力，為我國在國際社會爭取更多支持與能見度。

我今年論文750篇創新高

台灣在歷屆ICN大會的表現一向亮眼，論文發表數量多名列前茅，今年更達七五○篇創下新高。由台灣護理學會出版的「護理研究（Journal of Nursing Research）」近三年持續穩居國際SCI（科學期刊引用文獻索引）前廿五％，史丹佛大學「全球前二％頂尖科學家榜單」中，長年有約卅位台灣護理學者入榜，二○二四年我國發表於SCI的護理相關論文也超過三三○篇，展現台灣在護理研究與學術創新上的實力。

台灣護理學會理事長廖美南指出，這些豐碩成果證明台灣具備承辦國際護理大會的專業量能，再度主辦國際盛會，不僅是護理界的榮耀，更是台灣軟實力的展現。

衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳也表示，這次申辦由台灣護理學會主導，經過嚴格的國際審查與投票程序，在衛福部全力支持下脫穎而出。

蔡淑鳳說，台灣成功取得主辦權，除了護理人員長期深耕臨床、教育與研究，政府在新冠疫情後積極推動「健康台灣」政策，提出十二項護理人力整備策略，四年編列二七五億元挹注改善，展現出解決問題的實質行動力，也獲得國際高度肯定。衛福部將持續優化護理職場環境、強化人才培育，打造更具韌性與永續力的照護體系。

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