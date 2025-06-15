黑數超乎想像 法務部加強統合緝毒

高檢署今年3月10日至4月18日，已統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統執行第12波安居緝毒專案。圖為「第12波安居緝毒專案發布記者會」，現場各單位展示查獲毒品。（資料照， 記者田裕華攝）

2025/06/15 05:30

〔記者王定傳、邱俊福／台北報導〕法醫與學者研究發現，使用新興毒品而未曾被抓獲的死亡個案，遠超警方掌握人數；法務部十分重視，將請負責統合查緝毒品業務的高檢署了解與查處。

高檢署今年三月十日至四月十八日，已統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統執行第十二波安居緝毒專案，將「依托咪酯類」（俗稱喪屍煙彈）等新興毒品列為查緝重點，共查獲製造、運輸、販賣新興毒品被告六三一人，查扣毒品重量三六四公斤、煙彈八三八一顆，工廠與分裝場高達一二二處，彩虹菸部分則查扣五萬一六一五支。

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另外，依法務部法醫研究所毒物化學組統計，國內新興毒品相關致死案例，自二○一六年每季約有十二至十六件，至二○二○年第二季達最高峰五十六件，惟二○二一年全年死亡案八十五件，已較二○二○年一四七件下降。二○二二年全年死亡案五十二件，二○二三年略增至六十八件，去年新興死亡案共七十七件。

從供毒源頭到家戶分裝 警方查緝

警政署強調，新興毒品具有更便利的施用方式，甚至會被不法毒品集團包裝為新潮樣式，吸引民眾涉毒風險提升，早將新興毒品列為重點打擊目標。去年上半年至今，先後加強查緝4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）為主的合成卡西酮類混合式毒品咖啡包、依托咪酯、彩虹菸等新興毒品，並強化查緝網路供毒藥頭。

今年警政署與台灣網路資訊中心建立涉毒網站屏蔽機制，將其先屏蔽再調查，截至本月十日，已屏蔽一萬四三二八個不法涉毒網站。

刑事警察局今年一月中旬至二月中旬發動「全國同步查緝依托咪酯專案」，因應不法販毒集團的供毒源頭型態從大型倉庫、工廠，逐漸轉變為分散、隱蔽的小型家戶或社區中，並使用簡易機具分工包裝，查緝也強化溯源，打擊潛藏在社區住宅的毒品電子煙彈分裝場所；各警察機關今年一至四月，計查獲二七四處混合式新興毒品分裝場所。

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