隱蔽吸毒者 年輕女性比例高

法醫與學者研究發現，使用新興毒品而未曾被抓獲的死亡個案，遠超警方掌握人數。黑數族群中年齡較輕、女性比例較高。（資料照）

2025/06/15 05:30

法醫研究所與成功大學聯手調查

〔記者吳柏軒／台北報導〕法醫研究所與成功大學聯手，透過國家級資料庫分析台灣隱蔽毒品使用樣態，抓出非自然死亡解剖個案中，施用新興毒品的黑數，是有逮捕紀錄的人數的一七四倍，研究進一步分析發現，黑數族群中年齡較輕、女性比例較高、較可能有穩定就業，且樣本中酒精濃度也顯著較高，這些特徵恐是隱蔽吸毒者的共同樣貌。

有穩定就業 隱蔽吸毒者共同樣貌

研究團隊成員之一、成功大學藥學系教授賴嘉鎮指出，抓出的黑數族群之中，普遍年齡較輕，且女性比例較高，並較可能有穩定就業，且其血液樣本中的酒精濃度也顯著較高，即使與仍活著的毒品使用者或未經解剖的死亡者相比，這些趨勢仍然一致。

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邊轟趴喝酒 享受新興毒品幻覺

賴嘉鎮也舉例，隱密空間的派對較難被警方臨檢，隱蔽吸毒的這些人可能是一邊轟趴喝酒，一邊享受新興毒品帶來的幻覺，但新興毒品的危害卻被忽略，導致意外死亡率很高。他直指，吸毒後駕車跟酒後駕車是同樣嚴重的問題。

約一成黑數生前曾被逮 司法錯過介入

參與研究的成大醫院精神醫學部醫師魏士郁也說，在驗出多重藥物使用的解剖個案中，七十九％在生前警方的逮捕紀錄中僅顯示為單一毒品使用，突顯多重藥物使用在傳統偵測中常被低估，不過也有約一成的黑數個案在生前曾有其他毒品的逮捕紀錄，暗示隱蔽吸毒的族群仍有機會被社會看見、受到司法或醫療系統介入的可能。

魏士郁強調，臨床醫師在解讀單次尿液毒品篩檢結果時，應更加留意潛在的多重藥物使用，不能僅以檢驗結果中的單一物質作為判斷依據。

該研究團隊指出，法務部法醫研究所的檢驗技術是研究關鍵之一，其初步篩檢涵蓋逾二五○○種毒品項目，包括鴉片類藥物、安非他命、鎮靜劑、精神藥物、殺蟲劑、新型精神活性物質（NPS）和常用藥物等，後續還能進行定量分析。

然而全台檢驗量很大，法醫研究所的初篩通常需二週時間，僅特定重大矚目案件會將樣本直接上機檢驗，結果一天就出爐，其篩檢精確度遠超一般醫療院所或警方單位。

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