《新竹》中油資源莊冰店焚毀 袖珍展重現

新竹縣蕭如松藝術園區，即起至7月7日舉辦人生場景袖珍模型藝術創作展，24件作品中，首度展出10年前完成的「資源莊冰店」立體模型。（記者廖雪茹攝）

2025/06/15 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣蕭如松藝術園區昨起到七月七日舉辦人生場景袖珍模型藝術創作展，廿四件作品中，首度端出十年前完成的竹東中油資源莊冰店的立體模型，作者Mr.box黃風然、陳義升盼透過用雙手與回憶堆疊而成的迷你場景，讓冰店去年五月不幸被火焰奪走的回憶能夠重新被看見，溫柔地保存下來。

開幕茶會昨由知音二重唱帶大家唱「被遺忘的時光」拉開序幕。用複合式媒材、挖空心思打造的廿四件作品中，有黃風然的處女作：男人的夢想—機車店，有童年巷口的雜貨店、甜不辣攤販。

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黃風然表示，一件作品的完成短則兩個月、長則一年半載，像是耗時一年的大安醫院模型，目前在蔣渭水紀念館呈現；另有電影片商委託的《小王子》、《一家之主》等場景模型。「模型彷彿將當下時空瞬間凝固，讓許多委託人看了感動落淚，一切努力都是深具意義的！」

MR.BOX袖珍模型設計工作室二○一○年創立至今始終秉持一個信念：「把記憶具象化，讓場景說故事」。這次展出一系列深具時代溫度與人文關懷的微縮模型，重現台灣社會中逐漸消逝的建築空間與生活風景。

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