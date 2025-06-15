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    首頁　>　生活

    《新竹》廖春媖推自然建築 「無臉男」烤窯節能

    野地森活實驗園區的露天廚房有一座「無臉男烤窯」，造型可愛卻不簡單，環保永續且高效能。 （記者廖雪茹攝）

    野地森活實驗園區的露天廚房有一座「無臉男烤窯」，造型可愛卻不簡單，環保永續且高效能。 （記者廖雪茹攝）

    2025/06/15 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕隱身在新竹縣湖口老街的「野地森活—永續生活實驗園區」，以泥土、稻草等自然材料，打造一座多功能的「無臉男烤窯」，環保節能且高效能，更搭配水資源循環系統和多功能竹構空間，致力於推廣食農、生態教育，期許打造成為一座自然建築的博物館，帶領人們友善土地，動手構築，未來建立社區經濟的共生機制。

    這座「無臉男烤窯」造型可愛卻不簡單，僅用土團一層一層地堆疊，做好的土窯柴燒蓄熱四小時之後，即可供熱能利用廿四小時，加上結構串接，更可提供炒菜、煮湯等多項烹飪同時進行，還有熱水供洗碗、洗澡。

    柴燒蓄熱、熱能供烹飪、洗碗、洗澡

    「野地森活」創辦人廖春媖（Emma）認為，在科技日新月異和全球化經濟的浪潮下，應該回到原點省思永續發展的可能性。她帶領民眾從土地、環境中就地取材，運用傳統工法，結合創新的設計概念，用雙手建造適切永續的生態家園。迄今，她的團隊已在全國多處社區、學校、以及香港、印度等亞洲地區，建造將近一百座柴燒土窯。

    「自然建築領域涵蘊了社區復原力，以及社區經濟系統的共生機制。」廖春媖進一步說，台灣是一個海島國家，極端氣候極易帶來天然災害，甚至萬一爆發國際戰爭，恐出現「島內難民」；此時，若學會自然建築的基本構築概念，透過社區民眾快速動員，就地取材搭建緊急避難空間、使用柴火的土窯和土灶，就能照顧從都市來的難民。

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