《桃園》航空城搬遷戶留原路名 修命名條例

2025/06/15 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市蘆竹區源福三街因桃園航空城區段徵收開發而將走入歷史，鄉親想保留路名，建議在開發區內設「源福三路」，但源福三街還有三戶未搬遷，市議員劉勝全認為「桃園市道路命名及門牌編釘自治條例」，雖對道路命名、更名，要求不得與既有道路名稱重複或同音異字，但考量地區發展或特性，專案核備不在此限，設置「源福三路」於法有據，協商後源福三街改為五街才解決問題，市府也發現自治條例有缺失，已修正送請議會審查。

市府民政局表示，自治條例第四條之一提到道路命名為適應地區發展或特性，專案核備不在此限，修正草案將專案核備侷限在「跨行政區」，至於同一行政區則排除在專案核備範圍。

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全市有十二組同音異字路名易生混淆，包含中壢區中原路與中園路、平鎮區新榮路及興隆路、八德區建新街與建興街、楊梅區富元街與富源街、龜山區龍新街與龍興街、觀音區福新路與福興路、桃園區北新街與北興街、桃園區建新街與建興街、蘆竹區新福街和興福街、蘆竹區大興路與大新路、龍潭區龍源路與龍元路、龍潭區龍興路與龍新路。

至於不同行政區相同路名，包含中正、中山、中華、復興等比比皆是，大溪區月眉里主要道路要命名「月眉路」時，因中壢區已有月眉路，一度被否決，最後是地方抗爭才通過。

同一行政區同音異字道路名，若單憑口述，容易混淆，例如桃園區北新街與北興街相隔僅七十公尺，連警消勤指中心接獲報案電話，都會詢問「新舊的新」，還是「高興的興」，更遑論外地人。

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