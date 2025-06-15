《苗栗》苗縣試辦 智慧停車家長接送區

經苗栗縣議員陳光軒與縣府等相關單位會勘後，選定竹南國中做為全縣第一個試辦學校設置「智慧停車家長接送區」。（陳光軒提供）

2025/06/15 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市、竹南鎮都會化發展快速，部分校園周邊交通於家長接送上下學時段出現壅塞，縣議員陳光軒建議縣府可參照新竹市建置「智慧停車家長接送區」來有效管理交通及接送問題，經與縣府等相關單位會勘，選定竹南國中做為全縣第一個試辦學校，規劃於學校側邊的竹南鎮延平路設置。

頭份、竹南部分校園周邊壅塞

陳光軒於日前議會定期會總質詢提出此建議，表示頭份、竹南都會化發展迅速，部分國中小校園周邊交通常被用路人反映，上下學時家長接送車輛違規停車或是阻塞車道的狀況嚴重，可以參照新竹市建置「智慧停車家長接送區」，來有效管理交通及接送問題，獲縣長鍾東錦支持。

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陳光軒表示，因目前縣內路邊停車收費仍由各鄉鎮市公所管理，經他與議員邱毓興、葉忠倫和縣府交通工務處、警察局與公所及學校等相關單位溝通、會勘後，選定由竹南國中做為全縣第一個試辦學校，設置智慧停車家長接送區。

議員建議 公所提報竹南國中試辦

竹南鎮公所表示，智慧停車家長接送區規劃設置於竹南國中側邊延平路，公所已著手設計規劃，待提報縣府核准許可即可展開建置，以紓解學校正門前中正路於上下學時段的交通壅塞狀況。

陳光軒說明，智慧停車家長接送區即透過校園周邊劃設路邊收費停車格，搭配智慧停車柱，於上下學時段設定固定之時間，供家長免費臨時停車接送學生，但免費臨停也有時間限制，超時則視為違規停車，由智慧停車柱鏡頭進行科技執法取締；非上下學時段停車位即回歸正常之路邊收費停車格，可為道路主管機關創造收益。

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