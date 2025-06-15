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    活化東門派出所 轉型嘉義文學館

    「嘉義文學館：東門町 1923」開幕首展〈文學東市場：這次，我們交易的是詩〉讓人透過耳機細聽文字中的滋味。（記者丁偉杰攝）

    「嘉義文學館：東門町 1923」開幕首展〈文學東市場：這次，我們交易的是詩〉讓人透過耳機細聽文字中的滋味。（記者丁偉杰攝）

    2025/06/15 05:30

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕有百年歷史的嘉義市舊「東門派出所」活化轉型後，正式命名「嘉義文學館：東門町 1923」，昨天舉行開幕首展〈文學東市場：這次，我們交易的是詩〉。市府文化局表示，展覽內容從東市場的日常出發，重新建構文學的可能性，並透過互動設計展現文學的多元樣貌。

    市長黃敏惠表示，嘉市現今保留約六千棟的傳統木屋，這些木屋都是城市文化和歷史記憶的寶貴資產，期待嘉義文學館結合文學與木都文化呈現嘉市舊城新樣貌。

    市府文化局長謝育哲表示，嘉義文學館承載過去的歷史記憶，也是嘉市的文學據點。首檔展覽希望帶領觀眾感受桃城古今文學能量，並走入富有歷史意義的城市地標。

    策展人黃銘彰說，展覽除在嘉義文學館設主展區之外，另設衛星展區在文化局圖書館，精選多位與嘉義深有淵源的作家作品，節錄其詩作、散文、小說等作品中描述嘉義飲食的字句，邀請觀眾用輕盈、趣味的方式親近文學，也製作學習單讓學生可以在觀展過程中認識歷史文化及嘉義文學。

    展覽邀請觀眾走入一座想像中的詩意市場，以詩句取代商品，字詞的韻腳與節奏成為交易的媒介。觀眾可在誠實商店中以創作賦值的「詩幣」交換描寫嘉義飲食的特色「詩籤」，體驗詩與詩的等價交換。展區亦展出嘉義文學作品中「從產地到餐桌」的飲食描寫，並由作家與在地創意人朗讀詩句，讓人透過耳機細聽文字中的滋味。

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