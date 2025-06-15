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    斗六、虎尾路邊停車 將重啟收費

    縣府與四大超商簽約代收停車費，斗六市公所正著手規劃重啟收費。（記者李文德攝）

    縣府與四大超商簽約代收停車費，斗六市公所正著手規劃重啟收費。（記者李文德攝）

    2025/06/15 05:30

    縣府已與超商完成系統介接 實施日期另行公告

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市、虎尾鎮為全縣唯二開辦部分路段停車收費的鄉鎮市，斗六市因收費簽約廠商虧損去年底解約，虎尾鎮試辦期屆滿，目前兩地皆暫停路邊停車收費。為解決停車費繳費問題，縣府已與四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）簽訂代收合約並完成系統介接。兩公所表示，將重啟收費，實施日期另行公告。

    斗六 預計年底前增至3千格

    斗六市長林聖爵指出，前年公所開辦路邊停車收費，起初民眾反映繳費不便，後更換收費廠商，並與超商簽約納入代收繳費，去年底廠商不堪虧損解約，目前一千四百多個停車格暫停收費。

    林聖爵說，因應重啟收費，相關整備工作進行中，盼能趕在七月啟動收費，屆時將以人工開單，確切收費日期將另行公告；此外因有部分路段尚未收費，而遭車輛占用停放，公所將持續盤點新增收費停車格，預計年底前增加至三千格。

    斗六市吳姓民眾表示，暫停收費後，出現車輛長期占用停車格情形，造成有停車需求民眾常找不到車位，希望重啟收費儘快啟動。

    虎尾 民眾指可減違停亂象

    虎尾鎮長林嘉弘說，去年五月公所試辦路邊一三七格停車格收費，因代收費服務委由斗六市協助，因廠商問題，代收服務也因此中斷，今年四月試辦期屆滿後，目前暫停收費。縣府已於三月協助與四大超商簽約，解決代收費問題，虎尾鎮路邊停車收費將持續辦理，並重新上網招標，並研議擴大收費範圍，確切收費日期及路段再行公告。

    虎尾鎮江姓民眾說，超商代收方便民眾繳納停車費，希望公所全面規劃重啟停車格收費事宜，減少違停亂象。

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