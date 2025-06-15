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    首頁　>　生活

    台南牛稠子遺址 地方爭取西側納入

    牛稠子遺址由文華路一分為二，東側（右）納入指定遺址，西側（左）維持疑似遺址。（記者吳俊鋒攝）

    牛稠子遺址由文華路一分為二，東側（右）納入指定遺址，西側（左）維持疑似遺址。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/15 05:30

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市仁德區成功里虎山農場存有新石器時代中期的牛稠子遺址，被列冊進行調查研究，經市府文資審議後，將範圍內的文華路二段以東納入指定考古遺址，但逾廿公頃的西側則未劃進，仍維持疑似考古遺址，地方憂心遺址西側日後可能因開發而被破壞，發起連署行動守護。

    南市文化局指文物存留狀況不若東側

    虎山農場牛稠子遺址，屬南部地區史前文化中期階段，最早在一九三八年日治時代就發現，遺址範圍由文華路二段分成東、西兩側，都以台糖林地為主。

    當地成功里長鄭晴而發起守護牛稠子遺址行動，今天將在虎山實小後門集結，號召居民連署，爭取遺址西側也納入指定遺址，避免未來遭到開發破壞。

    鄭晴而指出，文華路西側有必要再做深入的考古調查，才能確認遺址範圍有無劃設的文資價值，僅憑以往的研究資料來判斷，過於輕率，難以令人信服。

    台南市文化局主秘林喬彬回應表示，無論指定考古遺址、疑似考古遺址，在範圍內或敏感區裡的開發，都受到文資法的相關規範。遺址西側的林地未劃入指定遺址，主要是審議會依據先前所完成的內涵調查研究做出決定，因過去人為開發對於擾動、破壞較明顯，文物存留狀況不若東側，維持為疑似考古遺址。

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