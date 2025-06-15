曾文溪排水治理 卓揆：比照三爺溪

行政院長卓榮泰昨日南下台南視察曾文溪排水治理及防汛整備。（記者王姝琇攝）

2025/06/15 05:30

卓視察台南安南及嘉義東石 指中央將研擬新治水計畫 達成3大新目標

〔記者王姝琇、王善嬿／綜合報導〕行政院院長卓榮泰昨天到台南市安南區、嘉義縣東石鄉視察治水及防汛整備，他指出，中央正研議更大規模的系統性治水計畫，盼達成「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」三大目標。

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接續治水工程 今年增列551億元預算

卓榮泰表示，過去八年八百億治水工程與前瞻基礎建設治水計畫已有初步成效，為接續完成若干系統性治水工程，今年中央增列五五一億元的治水預算，較去年增加一五九億元，進一步統籌各部會水土林保育、水資源利用、系統性治水及水質改善四大課題，並透過「逕流分擔、出流管制、在地滯洪」的治水策略，達成「新治水、新供水、降漏水」目標。

水利署自二○一○年起投入南市曾文溪排水拓寬治理，至今投入近五十九億元，完成排水路改善十．三公里，工程難度最高的十二佃疏洪箱涵在三年前通水，尚餘二．二公里待改善，卓榮泰指出，曾文溪排水治理進入最後關鍵階段，將比照三爺溪治理模式加速完成。

台南市長黃偉哲說，安南區前天降下大雨，但未造成淹水，顯見治理排水發揮功能，盼中央支持南市四項總經費達一五○億元的排水防洪改善、再生水廠工程，卓榮泰說，經濟部及水利署已針對未來數年提出規模更大的治水計畫，行政院正審慎審議中，以保障人民生命財產安全。

嘉縣獲58億經費 續辦今明年防洪工程

卓榮泰接續視察嘉縣東石鄉白水湖第一滯洪池抽水站，當地白水湖、掌潭村在去年七月「凱米」颱風未釀災，卓滿意治水成效，颱風過後一個月內再核定五十六億元補助嘉縣治水。卓榮泰強調，水利作戰需要中央與地方通力合作；隨後參訪「那間賣魚的花店」，了解文化部在東石推動「青年村落文化行動計畫」成果。

立法院前天三讀通過「前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案」七○一．四億，嘉義縣長翁章梁說，嘉縣再獲中央核定五十八億元經費，將持續辦理今年與明年防洪治理工程。

卓榮泰（前排左五）昨視察嘉義縣東石白水湖第一滯洪池抽水站。（記者王善嬿攝）

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