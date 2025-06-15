九份紅燈籠祭 提燈夜遊導覽

新北市「九份紅燈籠祭」開幕，燈籠齊亮璀璨浪漫。（記者陳奕劭攝）

2025/06/15 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市「九份紅燈籠祭」昨天晚上在九份昇平戲院開幕，燈籠齊亮璀璨浪漫，除了在三大燈區展出大型燈籠裝置，在輕便路也有二十公尺長「燈龍」，可以拍好拍滿，同時將送出四十八萬點的新北幣（每份一百點），民眾可以在合作商家折抵消費。

副市長朱惕之昨天主持開幕式，他指出，九份是國際觀光勝地，更承載台灣深厚歷史文化與人文情感，沿街懸掛的傳統紅燈籠，讓滿載祝福的燈光照亮山城，綻放溫暖與希望。

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市府觀光旅遊局長楊宗珉指出，每晚六點至十點照亮九份老街，為期一個月，在五番坑公園、金山岩、豎崎路小公園三大燈區和輕便路上「燈龍」裝置外，也規劃集章抽獎、古裝體驗、在地合作體驗課程。

楊宗珉說，廿一日起每週六、日推出「百人提燈夜遊」導覽行程，每人二五○元，共八個場次，參加者可獲得紀念品、小提燈、祈福卡與明信片等禮物，需事先在ACCUPASS活動通「九份紅燈籠祭」報名。

另外，新北市立黃金博物館主辦的「礦山藝術季」將於六月廿七日至八月廿四日登場，遊客可深入體驗礦山文化的創意，詳情可至新北市觀光旅遊網或臉書粉專「新北旅客」查詢。

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