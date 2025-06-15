新北罷免6藍委 民進黨助攻三階投票

2025/06/15 05:30

〔記者翁聿煌、陳奕劭／新北報導〕民進黨新北市黨部昨天在板橋區舉辦首場「顧咱台灣」基層工作會議，市黨部主委蘇巧慧表示，大罷免預計在七月底至八月初舉行第三階段的罷免投票，民進黨將協助各公民團體全力備戰，等中央選委會公告新北市六位藍委的罷免案投票日，就立即發動掃街、站路口、網路文宣等陸、空戰策略。

蘇巧慧說，感謝公民團體這段時間頂住國民黨的壓力，民進黨在過程中已協助支援，在未來的三階投票會透過組織動員、網路文宣與媒體宣傳等陸、空戰策略，讓更多公民了解為何要罷免國民黨的不適任立委，踴躍投下「贊成罷免」票。

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另外，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、前中廣董事長趙少康等人昨天一起出席在淡水區舉辦的「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，呼籲支持者投下「不同意罷免」守護立委洪孟楷等全國各地被罷免的藍委；洪孟楷說，他相信天道酬勤，多數選民會挺身支持他，台灣不需政黨對立、仇恨。

趙少康表示，洪孟楷是第一高票連任的優秀立委，沒做錯事也沒講錯話，在立法院努力問政、在地方勤於服務，罷免毫無道理。

在朱立倫等人出席「反惡罷、戰獨裁」的會場外，發動罷免洪孟楷的罷團「罷洪！刻不容楷」在戶外抗議，手舉「同意罷免」看板；罷團領銜人方柏翔質疑說，舊的淡水區公所在二○一五年搬遷後，原本屬於市民的公有建築，竟租給嘉義食品（呷七碗），業者違規打通牆面、增設四間店面，還將停車場變成市集，每月多收租金五十一萬元，估計市府圖利超過二五○○萬元，包括朱立倫、洪孟楷與家人都力挺「呷七碗」的開幕剪綵，啟人疑竇。

洪孟楷回應說，侯友宜已承諾調查，面對不實的抹黑連結跟惡意牽拖，這就是標準的政治操作，他不會隨之起舞。

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