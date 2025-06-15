淡江大橋主橋塔7月完成 明年通車

淡北道路四個工區已全面展開，預計二○二九年六月通車。 （記者翁聿煌攝）

2025/06/15 05:30

淡北道路4工區全面推進 2029年6月通車 紓解台2線瓶頸

〔記者翁聿煌、羅國嘉／新北報導〕新北市長侯友宜昨天視察淡北道路與淡江大橋工程進度，淡江大橋目前主橋塔結構如期推展，預計七月可完成主橋塔、今年底全橋完工，二○二六年通車；淡北道路四個工區已同步全面展開，整體計畫正穩定推進中，預計二○二九年六月通車。

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侯友宜指出，淡北道路總經費一○三．四億元，其中由中央負擔五十九．○二億元，其餘由地方政府負擔四十四．三八億元，總工期二○○八天，目前四個工區已全面展開施工，預計二○二九年六月完工通車，完工後可紓解台二線竹圍至紅樹林路廊交通瓶頸，連結淡海新市鎮。

淡江大橋預留八里輕軌橋面空間

至於淡江大橋總經費高達二三○．三八億元，由交通部、新北市政府及國土管理署共同分擔，橋梁設計兼顧公路、軌道與景觀，除提供汽機車通行，也設有五公尺寬人行與自行車道，並預留未來八里輕軌橋面空間，預計今年底完工。

侯友宜表示，淡江大橋完工後，不僅將紓解關渡大橋交通壓力，更將成為北海岸與淡水地區發展的關鍵，打造新北市嶄新的城市門戶與國際級地標。

工務局長馮兆麟說明，淡北道路下半年將邁入工程的重頭戲，為減輕台二線交通影響，主線高架橋採用懸臂工法施作，淡北道路全長五．四五公里，規劃雙向四車道，透過外環道路導引車流離開市區，預期將大幅提升交通品質。

議員促及早整合公共運輸系統

議員陳家琪指出，淡江大橋開通後可直接銜接台六十四線，預期大幅縮短淡水與都會區的通勤時間，但若缺乏完善的交通規劃，恐導致運輸量無法有效分流，她也關切八里、石門等北海岸地區民眾的上下班通勤需求，建議市府應及早整合公車、捷運與輕軌公共運輸系統。

交通局長鍾鳴時表示，因應淡江大橋通車後可能帶來的交通變化，將建置「微型轉運站」，整合輕軌、公車、YouBike等多種交通工具，以及調整現有的公車路線，並新增開往桃園機場、板橋的快捷公車，並串聯淡水、八里熱門景點的觀光公車，讓大眾運輸更便利，也帶動觀光、活絡地方經濟。

淡江大橋主橋塔預計七月完成，年底全橋完工。（記者翁聿煌攝）

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