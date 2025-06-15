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    花蓮畢士大咖啡廳試營運 身心障院生服務

    花蓮畢士大教養院成立「THE HOPE CAFE」咖啡廳，院生受訓學會手沖咖啡、外場服務。 （花蓮市公所提供）

    花蓮畢士大教養院成立「THE HOPE CAFE」咖啡廳，院生受訓學會手沖咖啡、外場服務。 （花蓮市公所提供）

    2025/06/15 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕德國籍宣教士創設的花蓮畢士大教養院，收容智障、聽障、肢障、唐氏症、腦性麻痺等身心障礙者孩子，長大成人後，教養院為他們成立木工、手工、刺繡、烘焙、洗車等職業工坊，這個月也成立「THE HOPE CAFE」咖啡廳，院長戴孟蓁說，院生受訓學會手沖咖啡、外場服務，甜點、麵包也是院內烘焙坊自製，咖啡廳即日起試營運期間有優惠價，預計九月二日正式開幕。

    學手沖咖啡、外場服務

    畢士大的院生們穿戴整齊的制服、帥氣的貝雷帽，捧出香氣四溢的手沖咖啡及手作蛋糕、甜點，咖啡廳空間明亮寬敞，綠色植物及院生的畫畫作品點綴其間。

    花蓮市長幫忙行銷

    花蓮市長魏嘉彥得知畢士大咖啡廳開賣也前去喝杯咖啡，董事長吳憫文、院長戴孟蓁都十分感謝，看到大孩子認真服務的態度忍不住為他們按讚。

    魏嘉彥說，招牌胡蘿蔔蛋糕很好吃，也品嘗手工燕麥餅乾、巧克力布朗尼，配上香濃咖啡，享受輕鬆的咖啡時光！他也要幫咖啡廳行銷，讓更多人知道美崙又有喝咖啡的好所在。

    戴孟蓁說，畢士大教養院的院生長大成人後，許多都還是留在院內工作，院內開闢木工坊、手工坊、刺繡坊及烘焙坊、代工坊還有洗車店，身障孩子最大優點就是態度認真，這次成立咖啡廳希望讓狀態較好的院生學習沖泡咖啡、外場服務、清潔餐具等工作技巧，以及如何和客人接觸應對，增進他們和生活的連結。

    戴孟蓁說，咖啡廳地點在花蓮市民權八街的畢士大教養院一樓，即日到九月一日試營運，每週一到五的早上八點半到下午三點半，九月二日正式開幕，各類飲品、蛋糕、甜點都是百元內銅板價，歡迎民眾來看看大孩子們努力的成果。

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