舊蘭陽大橋廢文資身分 民團不滿

宜蘭縣政府考量公共安全，公告廢止舊蘭陽大橋（左側）歷史建築文資身分，公民團體廿日將提訴願並抗議。（記者王峻祺攝）

2025/06/15 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府考量公共安全，公告廢止舊蘭陽大橋歷史建築文資身分，近日組團參訪捷克時，卻強調將借鏡當地文資維護及保存政策，遭公民團體諷刺「出國考察文資，回來還拆文資」，廿日將提訴願並抗議。

宜縣府考量公安 民團20日提訴願

蘭陽大橋因通洪斷面不足將改建，公路局預估二○三○年底完工，但改建動工前，須申請廢止緊鄰的歷史建築舊蘭陽大橋，主要是舊橋與現行治理計畫恐有被沖毀、嚴重阻水及溢堤等危險，縣府已於上月廿一日公告廢止。但引發公民團體不滿，認為廢止理由不夠正當，在網路社群號召民眾一起在廿日到文化局提訴願並抗議，截至目前約有縣內外廿五個團體與超過五百名關心宜蘭文化的人連署。

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宜蘭縣府團隊近日遠赴捷克考察，表示將借鏡歐洲文化重鎮的文化觀光建設，為縣內施政規劃參考，同時啟發對宜蘭在地文化資產維護的新思維。對比廢止舊蘭陽大橋的公告，引發外界譁然。

公民團體抨擊，縣府花宜蘭人的錢，出國去看文化資產活化經驗，然後回來宜蘭卻拆宜蘭人的文化資產，憂心「文化資產可能蕩然無存！」

文化局表示，基於在地居民對於舊蘭陽大橋的情感，將請公路局在公共安全考量下提出適當保存方案，並徵詢在地文史團體意見。文化局將參與規劃與討論，必要時一併邀請當地公所，充分納入地方意見，以兼顧公共安全及保留歷史記憶。

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