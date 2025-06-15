竹山加走寮溪生態整治 「銀」得國際大獎

南投杉林溪加走寮溪生態整治工程，在攔水堰設置平坦通行踏石，提升河道親水性。（林保署南投分署提供）

2025/06/15 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣竹山鎮杉林溪周邊加走寮溪流域，因受洪災影響嚴重，林業保育署南投分署為此進行整治工程，透過打造水域動物通道的「魚道」，串聯高低差棲地，形成立體生態網絡，並以本土植生環境復育棲地，此工程勇奪二○二五全球卓越建設獎「銀獎」殊榮，成為林保署首件獲得國際建設環境類大獎肯定。

仿岩工法奪全球卓越建設獎

林保署南投分署表示，「全球卓越建設獎」素有建築界奧斯卡的美名，此次頒獎特別指派該分署集水區治理科長許文奕遠赴西非奈及利亞代表受獎，獲獎案件為「阿里山事業區第一○七林班保育治理工程」，地點位在南投竹山加走寮溪流域，屬杉林溪周邊受洪水災害嚴重影響地區，該工程採生態友善治理，從規劃到施工都以永續發展為核心，力求在防洪減災與生態保育間取得平衡，落實淨零碳排。

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工程設計以玻璃纖維混凝土的仿岩工法，除強化結構，更打造出全台首例層理型水域動物通道，以利魚類自由遷徙並與棲地連結，創造出深潭、急流、淺瀨等多樣水域環境，植生也運用本土物種，不僅支持棲地復育，也減少碳足跡，估計減碳可達二百五十公噸。

南投分署說，當地完成生態整治後，可見藍腹鷴出沒覓食，以及俗稱「苦花」的台灣白甲魚使用魚道穿梭棲地，並在攔水堰設置平坦踏石，讓民眾可踏著通過水流，提升河道親水性。

南投分署長李政賢指出，該工程在國內已拿下「二○二四國家卓越建設獎」金質獎，以及「公共工程金質獎」水利類優等獎、農業部「優良農建工程獎」治山防災類特優獎，此次生態整治更獲國際殊榮，代表台灣保育治理工程已獲世界肯定，未來將持續推動自然工程治理，在兼顧基礎設施安全與生態保育前提下，落實與自然環境共存的願景。

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