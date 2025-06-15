台中將辦防空演習 港區不封閉

2025/06/15 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市城鎮韌性（防空）演習將於七月十五日下午一時卅分至二時登場，台中市規劃沙鹿、清水、梧棲三個行政區為重點驗證區，除了陸、空交通，有台中港區漁民傳出市府將封閉主航道，影響船舶通行；台中市府昨日指出，此次演習並沒有要封港，船隻都可正常行駛航道，請漁民放心。

清水、梧棲、沙鹿三區民眾須配合於七月十五日防空演習，民政局長吳世瑋表示，防空演習當天下午一時卅分至二時將進行人車管制，若民眾原本已在建築物內，只須關燈、暫停活動即可，不必特地前往地下室避難。若是在戶外活動，或騎車、開車者，將由警察與民防人員引導進入鄰近避難處所；至於行駛於高速公路與快速道路車輛，則不受此次演習影響。

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由於此次演習範圍包含台中港區，漁民傳聞演習期間要封港，漁民指出，預演六次與正式演習一次，演習前還要提早準備，相關參演船機要就定位，主航道要管制船舶進出，影響甚鉅。

台中市政府民政局表示，此次演習籌辦單位已與主責演習實作的台中港務公司共同選定不妨礙航道、碼頭作業的一個定點，演練如何救援遭導彈攻擊的船隻，並沒有要封港，船隻都可正常行駛航道。

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