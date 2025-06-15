荔枝盛產遇暴雨 台中果農憂「殼爆」

台中荔枝正值產季，卻遭逢連日暴雨。（記者張軒哲攝）

2025/06/15 05:30

〔記者張軒哲、劉濱銓／綜合報導〕六月是台中荔枝盛產季，正值荔枝轉紅採收期，台中市多處荔枝果園今年結果良好，原本果農滿心期待能迎來豐收時節，不料接連幾日暴雨侵襲，多地果園水氣飽和；農民憂心，若雨後太陽出來，極可能出現「殼爆」現象，大嘆血本無歸。台中市府農業局昨日指出，荔枝今年三月就受低溫影響，每公頃救助十萬元，經統計截至六月十一日止申請救助面積九二六公頃、申請救助金額七一四七萬元。

台中市神岡區是荔枝產地之一，有果農無奈表示，今年荔枝開花、結果情況都不錯，原以為盼來一場豐收，但大雨灌入果園，讓人憂心忡忡。荔枝多汁，吸了雨水膨脹，太陽一出就會撐裂。

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台中市農業局指出，近日大雨恐造成荔枝農損部分，提醒農友注意果園疏通溝渠，儘速排除積水，並清理斷枝與落果，避免病原滋生。

另，今年三月低溫影響，造成和平區梨山地區蘋果嚴重受損，農業部公告，台中市和平區七卡段等卅五地段為辦理蘋果農業天然災害現金救助地區，種植蘋果損害率達廿％以上農民，自即日起至六月廿六日止可向和平區公所提出申請。

雨炸玉山 瓦拉米步道坍方

此外，玉山東部園區瓦拉米步道，近日受熱帶低壓暴雨影響，步道沿線出現坍方與溪水暴漲，甚至山澗還成了瀑布，玉山國家公園管理處緊急派員搶修，但步道在去年因颱風重創，導致邊坡不穩，提醒山友近日仍有降雨機會，加上地震頻傳，應避免上山。

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