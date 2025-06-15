永豐商店大甲出張所 店招重見天日

日治時期「永豐商店」老屋仍然存留至今。 （記者張軒哲攝）

2025/06/15 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大甲火車站北側近期有一棟老宅拆除後，緊鄰的老屋磚牆露出「永豐商店大甲出張所」陳舊九個大字，引起民眾關注。地方耆老指出，這間有近百年歷史的紅磚平房是日治時期永豐商店大甲支店，為大甲永豐麵的前身。後來因搬遷與隔壁房屋改建裝潢擋住九個大字，直到五十年後才又出現。由於大甲火車站周邊日式宿舍下半年將啟動招商，居民盼能將日治時期大甲車站周邊歷史納入規劃。

大甲永豐麵前身 老屋近百年

大甲車站從日治時期就是海線大站，站前商圈發展盛極一時，火車站旁南側日式木構建築群腹地寬廣，可惜日式宿舍建築近年修復後卻是長期閒置。經發局長張峯源說，經發局已經訂定租金與租用年限草案，等台鐵公司董事會核定後，預估今年下半年度可以招商，盼能再創站前繁華。

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火車站周邊 期再創站前繁華

文史工作者張慶宗表示，日治時期大甲驛有多家運送店與鐵路局合作托運。這些商行兼營糖粉、肥料、雜穀商等。「永豐商店」是台灣大商行之一，跟日本三井公司長期合作關係。

住在附近的朝陽社區發展協會理事長劉國能說，童年時期永豐商店旁邊還有曬麵場，跟同伴常在在車站附近玩耍，後來永豐遷移他處，大約五十年前租給其他店家，因為裝潢改建，「永豐商店大甲出張所」九個大字就此遮蔽，近期因為建物拆除，才又重見天日，目前「永豐商店」老屋有其他店家使用。

「永豐商店大甲出張所」字樣，重見天日。（記者張軒哲攝）

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